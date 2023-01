Corsair RMx SHIFT - w pełni modularny zasilacz ATX 3.0 z nietypowym rozwiązaniem. Czy ułatwi składanie komputerów?

Każdy z nas zna markę Corsair, która dostarcza na rynek dobrze wykonane akcesoria gamingowe oraz części do komputerów. Firma posiada w swoim dorobku dużo znakomitych zasilaczy, które zasilają komputery niejednego czytelnika naszej strony. Dziś trafił do sprzedaży nowy, przyszłościowy zasilacz, który posiada ciekawe, ale też niezwykle praktyczne rozwiązanie. W szczególności gdy, tak jak ja, musisz mieć w PC wykonany tzw. cable management.

Firma Corsair prezentuje PSU zgodny z ATX 3.0 i wtyczkami zasilania PCIe 5.0. Nowoczesne zasilacze z nietypowym rozwiązaniem stworzone wprost pod idealny i praktyczny cable management w twoim PC.

Dziś do sprzedaży trafił długo wyczekiwany, w pełni modularny zasilacz Corsair RMx SHIFT, który zdobył certyfikat 80 PLUS Gold oraz Cybenetics Gold. Oznacza to, że producent tak skonstruował zasilacz, aby jego sprawność w każdym scenariuszu obciążeniowym nie spadła poniżej 90%. PSU dysponuje mocą od 750 W do nawet 1200 W, w zależności od wybranej przez nas wersji. Posiada również pełną zgodności z ATX 3.0 i jest zgodny ze standardem PCIe 5.0 12VHPWR, a to oznacza, że bez najmniejszych problemów powinien zasilić giganta pokroju NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti oraz inne karty z tej serii.

Na sekcjach przetwarzania napięcia obsadzono standardowe już w tej półce, lecz dalej niesamowicie dobre, japońskie kondensatory, które czuwają nad stabilnością napięć. Cechuje je między innymi wysoka wytrzymałość termiczna do 105 stopni i długoterminowa trwałość ich parametrów technicznych. Za chłodzenie najnowszego produktu Corsaira odpowiada 140-mm wentylator z wytrzymałym, a zarazem cichym dynamicznym łożyskiem olejowy (fluid dynamic bearing). Natomiast dla lubiących absolutną ciszę, zasilacz oferuje również tryb pasywny, tak zwany tryb Zero RPM działający jedynie do 50% maksymalnego obciążenia. No dobrze, ale co w tym przełomowego? Spieszę z odpowiedzią. Wszystkie wyprowadzenia stałoprądowe Corsair Micro-Fit typu 5 gen. 1 znajdują się z boku zasilacza.

Jest to niezwykle prosta innowacja w świecie PC, a jednak niemalże zbawienna. Choćby wiedzą to wszyscy ci, który kiedyś musieli przepiąć lub dopiąć kabel w zasilaczu i akurat to złącze znajdowało się najgłębiej. Z pewnością oszczędzi to czas i nerwy serwisantów i majsterkowiczów. Jednak mimo nietypowego patentu, zasilacz nie pasuje do każdej obudowy dostępnej na rynku, gdyż potrzebuje 30 mm przestrzeni z boku. Jest to konieczność, aby kable mogły spoczywać swobodnie i bez ścisku. Corsair zapewnia, że każda z jego obudowa PC jest zgodna z nowymi zasilaczami. Zatem ile przyjdzie nam wydać na nowe PSU? Model 750 W na oficjalnej stronie producenta kosztuje 829 zł. Natomiast za model 1200 W, przyjdzie zapłacić nam aż 1349 zł.

Źródło: Corsair