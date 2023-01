ASUS przedstawia linię zasilaczy TUF Gaming GOLD. 10-cio letnia gwarancja, pełna modularność i standard 12VHPWR

Firma ASUS to ceniona (i to dosłownie) marka wśród użytkowników komputerów domowych. Patrząc jakie ceny osiągały modele kart graficznych serii RTX 30xx, nie sposób się z tym nie zgodzić. Tym razem ASUS postanowił zaprezentować nową serię zasilaczy, odznaczającą się wysoką sprawnością energetyczną, pełną modularnością i 10-cio letnią gwarancją. Cena najniższego modelu TUF Gaming 750 W Gold powinna oscylować w okolicy 700 zł.

Po serii zasilaczy Republic of Gamers, ASUS wchodzi na rynek z odświeżoną serią TUF Gaming. Z pewnością Ci, którzy zastanawiają się nad wymianą zasilacza na nowy model, będą mieli w czym wybierać.

Nowa seria zawierać będzie trzy modele cechujące się mocą od 750 do 1000 watów. Oczywiście w każdym z nich, jak to w przypadku ASUS-a, będziemy dysponować wysokiej klasy podzespołami takimi jak: kondensatory i dławiki z certyfikacją klasy wojskowej, wentylatorami z podwójnym łożyskiem kulkowym, ochronną powłoką płytki drukowanej by wilgoć, kurz i temperatura nie przerażała i co najważniejsze: certyfikat sprawności na poziomie 80+ GOLD. Pełna modularność w każdym modelu nowych zasilaczy również zapewniona.

Linia +12 V oferuje 62 A w modelu 750 W, 70,8 A w modelu 850 W i 83,3 A w najwyższym modelu z serii - 1000 W. W całej serii zastosowano rozwiązanie single rail. Złącze 12VHPWR dostarczy maksymalnie 600 W do karty graficznej. Podzespoły dysponować będą kompletem zabezpieczeń przed uszkodzeniem, takimi jak: (OCP) overcurrent protection, (OVP) overvoltage protection, (UVP) undervoltage protection, (OPP) overload protection, (SCP) short circuit protection i (OTP) overheat protection. Zestaw zawiera okablowanie PCI-E Gen 5 16-pin o długości 675 mm, niestety nic nie wiemy o projekcie kabla zasilającego (od którego często zależy "być albo nie być" naszej karty graficznej ;)). Zasilacz pracować będzie w standardzie ATX 3.0. Wymiary wszystkich modeli to: 150 x 150 x 86 mm. Produkty objęte są 10-cio letnią gwarancją producenta.

Źródło: ASUS