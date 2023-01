ASUS potwierdził moc TGP układów NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU w notebookach ROG oraz TUF Gaming na 2023 rok

Podczas targów CES 2023, ASUS zaprezentował całą linię nowych laptopów na rok 2023. Podczas wstępnej prezentacji zabrakło pełnej listy prędkości zegarów oraz TGP, a niedawno taka została zaprezentowana. Na liście znajdują się wszystkie zapowiedziane modele z serii ROG i TUF Gaming na ten rok. ASUS, poprzez udostępnienie tego typu informacji, ma nadzieję, że ich przyszli klienci będą w stanie podjąć świadomą decyzję podczas zakupu sprzętu.

ASUS udostępnił pełną listę prędkości zegarów oraz TGP dla nadchodzących układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU w notebookach ROG oraz TUF Gaming, zapowiedzianych na 2023 rok.

Seria ROG to zwieńczenie kunsztu inżynierów ASUS w kwestii nowoczesnych rozwiązań w chłodzeniu komponentów urządzenia i maksymalnej mocy. Na rodzinę ROG składają się cztery serie laptopów, każda dedykowana innej grupie nabywców. Tak więc mamy serię ROG Strix, która skupia się na jak najlepszej wydajności w grach oraz e-sporcie. Kolejna na liście jest seria ROG Zephyrus, którą charakteryzuje unikatowy wygląd oraz balans mocy ze stylem. Trzecią na liście jest seria ROG Flow, która skupia się na jak najmniejszej wadze i jak najsmuklejszym produkcie końcowym, przy jednoczesnej wysokiej mocy laptopa. Ostatnia seria to TUF Gaming, która skierowana jest do graczy, którzy niekoniecznie chcą płacić za droższe modele ROG, ale chcą mieć wciąż wysoką wydajność. Każda seria oferuje bardzo dużo opcji w kwestii GPU. Dodatkowo wszystkie laptopy, oprócz stacji eGPU ROG XG Mobile (2023), będą wyposażone w fizyczny przełącznik MUX oraz zapewnią obsługę funkcji NVIDIA Advanced Optimus.

MODEL NUMER MODELU LAPTOP GPU BOOST CLOCK ROG BOOST OC TGP DYNAMIC BOOST MAX GPU POWER ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY RTX 4090 2040 MHz 2090 MHz 140 W 10/25 W 150 W (Turbo)

165 W (Manual) ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ RTX 4080 2280 MHz 2330 MHz 140 W 10/25 W 150 W (Turbo)

165 W

(Manual) ROG Zephyrus Duo 16 GX650PI RTX 4070 2175 MHz 2225 MHz 115 W 25 W 140 W ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ RTX 4060 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W ROG Zephyrus M16 GU604VY RTX 4090 1455 MHz 1505 MHz 120 W 25 W 145 W ROG Zephyrus M16 GU604VZ RTX 4080 1665 MHz 1715 MHz 120 W 25 W 145 W ROG Zephyrus M16 GU604VI RTX 4070 1980 MHz 2030 MHz 115 W 25 W 140 W ROG Zephyrus G16 GU603VI

GU603ZI RTX 4070 1980 MHz 2030 MHz 100 W 20 W 120 W ROG Zephyrus G16 GU603VV

GU603ZV RTX 4060 2250 MHz 2300 MHz 100 W 20 W 120 W ROG Zephyrus G16 GU603VU

GU603ZU RTX 4050 2355 MHz 2405 MHz 100 W 20 W 120 W ROG Zephyrus G14 GA402XY RTX 4090 1455 MHz 1505 MHz 100 W 25 W 125 W ROG Zephyrus G14 GA402XZ RTX 4080 1665 MHz 1715 MHz 100 W 25 W 125 W ROG Zephyrus G14 GA402XI

GA402NI RTX 4070 1980 MHz 2030 MHz 100 W 25 W 125 W ROG Zephyrus G14 GA402XV

GA402NV RTX 4060 2250 MHz 2300 MHz 100 W 25 W 125 W ROG Zephyrus G14 GA402XU

GA402NU RTX 4050 2355 MHz 2405 MHz 100 W 25 W 125 W ROG Zephyrus G14 GA402NJ RTX 3050 6GB 1732 MHz 1782 MHz 80 W 15 W 95 W ROG Flow X16 GV601VI RTX 4070 1980 MHz 2030 MHz 100 W 20 W 120 W ROG Flow X16 GV601VV RTX 4060 2250 MHz 2300 MHz 100 W 20 W 120 W ROG Flow X16 GV601VU RTX 4050 2355 MHz 2405 MHz 80 W 25 W 105 W ROG Flow X13 GV302XI RTX 4070 1230 MHz 1280 MHz 45 W 15 W 60 W ROG Flow X13 GV302XV RTX 4060 1470 MHz 1520 MHz 45 W 15 W 60 W ROG Flow X13 GV302XU RTX 4050 1650 MHz 1655 MHz 45 W 15 W 60 W ROG Flow Z13 GZ301VI RTX 4070 1620 MHz 1670 MHz 50 W 15 W 65 W ROG Flow Z13 GZ301VV RTX 4060 1890 MHz 1940 MHz 50 W 15 W 65 W ROG Flow Z13 GZ301VU RTX 4050 2055 MHz 2105 MHz 50 W 15 W 65 W ROG Flow Z13 GZ301VF RTX 2050 1545 MHz 1595 MHz 50 W 15 W 65 W ROG XG Mobile (2023) GC33Y RTX 4090 1815 MHz 1865 MHz 150 W 0 W 150 W ROG Strix SCARr 16/17/18 G634JY

G733PY

G834JY RTX 4090 2040 MHz 2090 MHz 150 W 25 W 175 W ROG Strix Scar 16/17/18 G634JZ

G733PZ

G834JZ RTX 4080 2280 MHz 2330 MHz 150 W 25 W 175 W ROG Strix G16/17/18 G614JZ

G814JZ RTX 4080 2280 MHz 2330 MHz 150 W 25 W 175 W ROG Strix G16/17/18 G614JI

G713PI

G814JI RTX 4070 2175 MHz 2225 MHz 115 W 25 W 140 W ROG Strix G16/17/18 G614JV

G713PV

G814JV RTX 4060 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W ROG Strix G16/17/18 G614JU

G713PU

G814JU RTX 4050 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W ROG Strix G16/17/18 G614JJ RTX 3050 6 GB 1732 MHz 1782 MHz 80 W 15 W 95 W TUF Gaming F15/F17 FX507ZI

FX707VI

FX707ZI RTX 4070 2175 MHz 2225 MHz 115 W 25 W 140 W TUF Gaming F15/F17 FX507VV

FX707VV

FX707ZV RTX 4060 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W TUF Gaming F15/F17 FX507VU

FX707VU

FX707ZU RTX 4050 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W TUF Gaming A15/A17 FA507XI

FA707XI RTX 4070 2175 MHz 2225 MHz 115 W 25 W 140 W TUF Gaming A15/A17 FA507XV

FA507NV

FA707NV RTX 4060 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W TUF Gaming A15/A17 FA507XU

FA507NU

FA707XU

FA707NU RTX 4050 2370 MHz 2420 MHz 115 W 25 W 140 W

ASUS podaje jeszcze informacje, iż zegary ROG Boost OC domyślnie nie będą osiągalne - chyba, że używany jest tryb Turbo lub Manual w oprogramowaniu Armoury Crate. Dodatkową informacją jest fakt, że panel kontrolny NVIDII może nie pokazywać prędkości zegarów z ROG Boost OC, a wyświetlać będzie jedynie podstawowe prędkości. Dostępność oraz ceny dokładnych modeli w Polsce zostaną opublikowane w późniejszym czasie.





Źródło: ASUS