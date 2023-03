ADATA XPG CYBERCORE II - nowy zasilacz dużej mocy z certyfikatem 80 PLUS Platinum zgodny ze standardem ATX 3.0

ADATA pod marką XPG, znaną z dobrej jakości części do komputerów PC, zaprezentowała najnowsze zasilacze zgodne z nowym standardem ATX 3.0. Produkt został tak przemyślany i opracowany, aby mógł nieprzerwanie dostarczać moc do rozbudowanych komputerów dla entuzjastów, jak i wydajnych stacji roboczych. PSU oferuje przy tym wysoki poziom sprawności energetycznej potwierdzony certyfikatem 80 Plus Platinum oraz Cybenetics ETA PLATINUM.

ADATA zaprezentowała nowy zasilacz XPG CYBERCORE II o wysokiej sprawności energetycznej, mocy 1000 W lub nawet 1300 W oraz z pełną zgodnością ze standardem ATX 3.0 i PCIe 5.0.

ADATA XPG CYBERCORE II występuje w dwóch wersjach o mocy 1000 W i 1300 W. Oba warianty oferują sprawność energetyczną na poziomie 92,91%, spełniając standardy dla certyfikatów: 80 PLUS Platinum i Cybenetics ETA PLATINUM. Za chłodzenie zasilacza odpowiada 120 mm wentylator XPG VENTO PRO 120 PWM, który został zaprojektowany we współpracy z firmą Nidec. Producent gwarantuje wytrzymałość do 60 000 godzin w temperaturze pracy 60 stopni. Natomiast certyfikat Cybenetics LAMBDA A, ma poświadczać o cichej pracy chłodzenia zasilacza. Warto zauważyć, że kompaktowa konstrukcja mierzy 160 mm długości, 150 mm szerokości oraz 86 mm wysokości, a produkt został objęty 10-letnią gwarancją producenta.

Na pokładzie PSU znajdziemy japońskie kondensatory, przetwornicę napięcie DC-DC, układ kontroli napięcia PMIC, konwerter mocy PFC oraz szereg zabezpieczeń chroniących zasilacz, jak i podzespoły naszego komputera. Produkt jest zgodny ze standardem ATX 3.0 i wyposażony w złącze PCIe 5.0 12VHPWR do obsługi najnowszych kart graficznych. Warto dodać, że jest to konstrukcja w pełni modularna, która z pewnością zapewni większy porządek w naszej obudowie PC. Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze ile przyjdzie nam wydać za najnowszy zasilacz XPG, jednak wiemy, że pojawi się on w Polsce, gdyż gości on już na polskiej stronie producenta.

Źródło: ADATA