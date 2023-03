Phanteks ogłasza nowowczesne zasilacze zgodne ze standardem ATX 3.0 oraz odświeżone warianty chłodzeń wodnych All in One

Phanteks ogłosił dziś swoje kolejne produkty. Zaprezentowano nam dwa nowe zasilacze zgodne z najnowszymi standardami oraz zapewniającymi wysoką sprawność energetyczną potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Platinum oraz 80 PLUS Gold. Dodatkowo odświeżeniu uległa seria chłodzeń wodnych typu AIO (All in One), znanych pod nazwą Glacier One. Zerknijmy zatem jak prezentują się nowości od holenderskiej firmy Phanteks.

Phanteks ogłasza nowoczesne zasilacze z serii Revolt SFX i AMP, adapter 12VHPWR oraz odświeżone chłodzenia wodne AIO Glacier One T30 V2 w dwóch rozmiarach 240 mm oraz 360 mm.

Pierwszy z zasilaczy to w pełni modularny model Revolt SFX 850 W zgodny ze standardem ATX 3.0 oraz intelowskim wariantem SFX12V 4.0. To znaczy, że PSU zostało wyposażone w natywne złącze i przewód PCIe Gen 5 12VHPWR do obsługi najnowszych kart od NVIDIA. Sprawność energetyczna produktu to 92% przy 50% obciążeniu, co potwierdza certyfikat 80 PLUS Platinum. Drugim zaprezentowanym modelem jest AMP 1000 W Gold w wersji V2, który zaoferuję nam certyfikat 80 PLUS Gold przy mocy znamionowej 1000 W, mimo to zasilacz nie dostanie natywnego wsparcia w standardzie ATX 3.0. Do opakowania została jednak dołączona 750 mm przejściówka na 12VHPWR z dwóch kabli ATX 8 Pin. PSU z serii AMP V2 pojawiły się na stronie producenta i znamy ich ceny MSRP. Za wersję w białej barwie przyjdzie nam zapłacić 169.99 dolarów, a za wariant czarny o 10 dolarów więcej. Revolt SFX 850 W wyceniono na 199.99 USD.

Pewnego odświeżenia doczekała się również seria chłodzeń wodnych AIO Glacier One T30. Druga generacja produktów wprowadza ulepszony 3-fazowy silnik pompy wodnej Asetek Gen 8. Ponadto dostępna jest również wersja 360 mm, oprócz dobrze już znanego wariantu 240 mm. Z racji braku większych różnic, przypomnijmy sobie również cechy, które nie zmieniły się względem starszych modeli. AIO Glacier One T30 V2 oferuje adresowalne podświetlenie D-RGB, radiator o grubości 30 mm i plecioną osłonę rurek. Nad odprowadzeniem ciepła z radiatorów czuwają wydajne wentylatory T30 120 mm, które niestety nie posiadają podświetlenia LED. Na blokopompie umieszczone jest lustro, które wraz z podświetleniem D-RGB daje efekt tak zwanego lustra nieskończoności. Nowe modele wyceniono kolejno na: 189.99 dolarów za wariant Glacier One 240 T30 V2 i 259.99 USD za Glacier One 360 T30 V2.

