Dwa lata temu AMD twierdziło, że 4 GB VRAMu to zbyt mało. Dzisiaj ukrywa tę wypowiedź przy okazji premiery Radeona RX 6500 XT

Karty graficzne z najnowszej generacji od AMD i NVIDII są obecnie albo niedostępne w sklepach, albo posiadają szalenie wysokie ceny. Każda promocja jest niemal w mig wykupywana przez wygłodniałych fanów cyfrowej rozrywki. Nic więc dziwnego, że sporo konsumentów wiąże duże nadzieje z przedstawicielami niskiego segmentu jak Radeon RX 6500 XT oraz GeForce RTX 3050, które mają dopiero zadebiutować na rynku. Gracze zakładają, że tak niska wydajność nie zainteresuje górników kryptowalut. Zwłaszcza, gdy pierwszy z wymienionych układów ma tylko 4 GB pamięci VRAM. Warto jednak przypomnieć, że już dwa lata temu AMD twierdziło, iż to zbyt mało nawet do gier, a obecnie chyba się tego wstydzi...

Nasi koledzy z brytyjskiej redakcji Kitguru zwrócili uwagę na wątpliwy moralnie czyn AMD. Jeszcze wczoraj na oficjalnej stronie Czerwonych dostępny był artykuł z 5 czerwca 2020 roku autorstwa Adita Bhutaniego, specjalisty ds. marketingu grup Radeon oraz Gaming. Publikacja dowodziła, że 4 GB pamięci VRAM to zbyt mało do ogrywania najnowszych gier, a karty graficzne z 8 GB pamięci VRAM według wewnętrznych testów firmy oferują skok wydajności od 12 do 97%. Aktualnie wchodząc pod ten sam adres artykuł jest już niedostępny - wyskakuje okno logowania, a jeśli założycie konto to otrzymacie komunikat "odmowa dostępu".

Czemu AMD zdecydowało się na taki krok? Prawdopodobna odpowiedź jest raczej oczywista - dzisiaj debiutuje na rynku karta graficzna AMD Radeon RX 6500 XT. Układ jest mocno prymitywny jak na 2022 rok i dysponuje właśnie tylko 4 GB pamięci VRAM oraz ograniczono go do interfejsu PCI Express 4.0 x4. Tym samym w przypadku montażu na płycie głównej ze złączem PCIe 3.0 - a zapewne do takich platform trafi większość tych kart - i po przekroczeniu pamięci VRAM widoczne są spadki wydajności, co udowodnił materiał od Hardware Unboxed. Co więcej AMD zdecydowało się nie wysyłać sampli testowych do wielu uznanych redakcji na całym świecie. Oczywiście w internecie nic nie ginie i omawiany dzisiaj artykuł można przeczytać przy użyciu kopii Google czy Waybackmachine. Trudno więc powiedzieć na co liczyło AMD.

Źródło: KitGuru, AMD