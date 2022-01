AMD Radeon RX 6500 XT - Karta graficzna została ograniczona do interfejsu PCIe 4.0 x4, a jej cena w Europie będzie wysoka

W ramach targów CES 2022 w amerykańskim Las Vegas swoje nowości ze świata technologii użytkowej zaprezentowały duże i małe firmy z całego świata. Uwagę entuzjastów komputerowych przykuły zwłaszcza wystąpienia wielkiej trójcy - AMD, Intel oraz NVIDIA. Zaprezentowane zostały karty graficzne oraz desktopowe i mobilne procesory nowej generacji. W przypadku GPU pokazano segment "entry level", czyli cechujący się teoretycznie niską wydajnością, ale i adekwatną do niej ceną. W kryptowalutywm szaleństwie dla konsumentów liczy się zwłaszcza to ostatnie. Wygląda jednak na to, że AMD Radeon RX 6500 XT tak czy siak będzie w Europie drogi, a dodatkowo ograniczony względem poprzednika w postaci Radeona RX 5500 XT.

Sklepowy debiut autorskich modeli karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT planowany jest na jeszcze w tym miesiącu i nastąpi 19 stycznia 2022 roku.

Wśród nowości prezentowanych na targach CES 2022 przez AMD znalazła się nowa karta graficzna - Radeon RX 6500 XT. Jest to nisko pozycjonowany przedstawiciel rodziny RDNA2, który wyposażono w rdzeń Navi 24 w litografii 6 nm. Partnerzy Czerwonych tacy jak ASRock zdradzili nieco więcej szczegółów publikując zdjęcia i specyfikację autorskich modeli. Zgodnie z nimi AMD Radeon RX 6500 XT będzie korzystać z interfejsu PCI Express 4.0 x4, co jest krokiem w tył względem starszego Radeona RX 5500 XT, który korzystał z PCI Express 4.0 x8. Zwłaszcza, gdy w nowej karcie graficznej użytkownik będzie miał do dyspozycji zaledwie 4 GB pamięci VRAM.

Oznacza to, że wypuszczona w 2022 roku karta graficzna zaoferuje przepustowość 8 GB/s, dokładnie tyle samo co karty z interfejsem PCI Express 3.0 x8 czy PCI Express 2.0 x16. Co więcej francuska redakcja Cowcotland zdradziła, iż cena Radeona RX 6500 XT w Europie ma wynosić 299 euro (około 1359 złotych). To naprawdę sporo jak za podstawowy układ, zwłaszcza względem MSRP wynoszącego 199 dolarów. Sklepowy debiut autorskich modeli karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT planowany jest na jeszcze w tym miesiącu i nastąpi 19 stycznia 2022 roku.

