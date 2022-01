NVIDIA GeForce RTX 3050 - Przegląd autorskich modeli najtańszej i najsłabszej karty graficznej z rodziny NVIDIA Ampere

To właśnie wczoraj rozpoczęły się największe na świecie targi dotyczące elektroniki użytkowej i nowych technologii. Mowa oczywiście o CES 2022 w amerykańskim Las Vegas. Z tej okazji część firm na miejscu w USA, a część tylko cyfrowo z obawy o COVID-19 chwali się swoimi najnowszymi produktami. Wśród nich znalazł się gigant na rynku kart graficznych w postaci NVIDII, który zaprezentował dwa modele - topowy układ GeForce RTX 3090 Ti oraz podstawowy GeForce RTX 3050. My skupimy się dzisiaj na słabszym i tańszym wariancie oraz przejrzymy autorskie modele od różnych producentów. Porównamy ich wygląd, układy chłodzenia i specyfikację by ocenić czy najmniejszy układ NVIDIA Ampere jest w ogóle wart Waszej uwagi.

Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu ponad 20 różnych modeli karty graficznej GeForce RTX 3050 od firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni.

Na pierwszy ogień bierzemy jednego z największych i zarazem najpopularniejszych producentów kart graficznych, mowa o MSI. Tajwańczycy przygotowali sześć różnych modeli, które podzielone zostały na trzy serie - GAMING, Aero ITX oraz Ventus 2x. Różnią się one zastosowanymi układami chłodzenia, a więc i ogólnymi wymiarami. Ma to również przełożenie na kulturę pracy i temperatury, ale tego bez dokładnych testów nie da się na razie ocenić. Każda ze wspomnianych serii zaoferuje wariant podstawowy i OC. Gaming jest pozycjonowany najwyżej, Ventus X2 to średniak, zaś Aero ITX jest najbardziej podstawowy i dedykowany fanom małych komputerów.

MSI GeForce RTX 3050 Gaming (X) MSI GeForce RTX 3050 Aero ITX (OC) MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X (OC) Rdzeń NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps Szyna 128-bitowa 128-bitowa 128-bitowa Zegary rdzenia brak danych brak danych brak danych Wymiary 278 x 130 x 49 mm 172 x 125 x 43 mm 235 x 124 x 42 mm Waga brak danych 486 g 661 g Pobór mocy 130 W 130 W 130 W Zasilanie 1x 8-pin 1x 8-pin 1x 8-pin Złącza wideo 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort, 1x HDMI

Drugi z dużych producentów z Azji, czyli ASUS, również szykuje trzy serie produktów - ROG Strix, Phoenix oraz Dual, w skład której wejdzie pięć wariantów. Niestety Tajwańczycy są jak na razie oszczędniejsi w słowach i nie zdradzają szczegółów dotyczących specyfikacji. Wiemy jednak, że ASUS ROG Strix GeForce RTX 3050 wyposażony zostanie w 2,7-slotowy układ chłodzenia z trzema wentylatorami, metalowym backplate i RGB LED. Użytkownik będzie miał do wyboru wersje podstawową i z OC. Dual to już tańsza wersja dla zwykłego śmiertelnika - układ chłodzenia jest krótszy i ograniczony do dwóch wentylatorów, ale nadal ma kolorowe światełka. Tutaj ponownie do wyboru będzie wariant z lub bez fabrycznego podkręcenia. Na koniec zostaje najmniejszy i najtańszy model ASUS Phoenix z zaledwie jednym wentylatorem i bez RGB LED.

GIGABYTE zaplanował nieco skromniejsza premierę, tutaj znajdziemy dwie serie produktowe - GAMING oraz EAGLE - w skład których wchodzą łącznie trzy modele. Pierwszy z wymienionych to topowa propozycja z układem chłodzenia z trzema wentylatorami, drugi zaś to mniejszy wariant z dwoma wentylatorami i wersjami z i bez fabrycznego OC. Co ciekawe producent oferuje inny zestaw złącz wideo w porównaniu do MSI i ASUSa - zamiast 3x DisplayPort i 1x HDMI użytkownik otrzyma do dyspozycji 2x DisplayPort i 2x HDMI co z pewnością docenia posiadacze telewizorów.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC GIGABYTE GeForce RTX 3050 EAGLE (OC) Rdzeń NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps Szyna 128-bitowa 128-bitowa Zegary rdzenia brak danych brak danych Wymiary 282 x 117 x 41 mm 213 x 120 x 41 mm Waga brak danych brak danych Pobór mocy 130 W 130 W Zasilanie 1x 8-pin 1x 8-pin Złącza wideo 2x DisplayPort, 2x HDMI 2x DisplayPort, 2x HDMI

Następny w kolejce jest Palit, który zaoferuje konsumentów serię Dual oraz StormX. Każda z nich dostępna w dwóch wersjach z fabrycznie podkręconym rdzeniem lub z zegarami referencyjnymi dla układu NVIDIA GeForce RTX 3050. Model Dual jak sama nazwa wskazuje posiada bardziej okazały układ chłodzenia z dwoma wentylatorami, zaś wersja StormX to podstawowa karta graficzna, która zmieści się nawet w najmniejszych obudowach komputerowych. Co ciekawe Palit jest pierwszym producentem w naszym zestawieniu, który postanowił pochwalić się zegarami rdzenia dla wszystkich oferowanych przez siebie modeli.

Palit GeForce RTX 3050 Dual Palit GeForce RTX 3050 Dual OC Palit GeForce RTX 3050 StormX Palit GeForce RTX 3050 StormX OC Rdzeń NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps Szyna 128-bitowa 128-bitowa 128-bitowa 128-bitowa Zegary rdzenia do 1777 Mhz do 1822 MHz do 1777 MHz do 1807 MHz Wymiary 245 x 119 x 40 mm 245 x 119 x 40 mm 170 x 125 x 40 mm 170 x 125 x 40 mm Waga brak danych brak danych brak danych brak danych Pobór mocy 130 W 140 W 130 W 130 W Zasilanie 1x 8-pin 1x 8-pin 1x 8-pin 1x 8-pin Złącza wideo 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort,

1x HDMI 3x DisplayPort,

1x HDMI

Oferta firmy Gainward jest bardzo zbliżona do propozycji od Palita, mowa więc o dwóch seriach produktów - Ghost i Pegasus, które doczekały się modeli z lub bez fabrycznego OC. "Duch" korzysta z większego układu chłodzenia z dwoma wentylatorami, zaś mityczny "Koń" to mniejsza propozycja z jednym wentylatorem. Obie utrzymane w prostej, czarnej stylistyce z dyskretnym zielonym napisem "GeForce RTX". Gainward to druga z firm, która podała dokładne zegary rdzenia oraz zdecydowała się na zwiększeniu limitu poboru mocy jednego z modeli. Zabrakło niestety informacji zarówno o wymiarach, jak i wadze kart graficznych.

GAINWARD GeForce RTX 3050 Ghost GAINWARD GeForce RTX 3050 Ghost OC GAINWARD GeForce RTX 3050 Pegasus GAINWARD GeForce RTX 3050 Pegasus OC Rdzeń NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps Szyna 128-bitowa 128-bitowa 128-bitowa 128-bitowa Zegary rdzenia do 1777 Mhz do 1822 MHz do 1777 MHz do 1807 MHz Wymiary brak danych brak danych brak danych brak danych Waga brak danych brak danych brak danych brak danych Pobór mocy 130 W 140 W 130 W 130 W Zasilanie 1x 8-pin 1x 8-pin 1x 8-pin 1x 8-pin Złącza wideo 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort,

1x HDMI 3x DisplayPort,

1x HDMI

ZOTAC w przypadku karty graficznej GeForce RTX 3050 na premierę przygotował tylko jedeną serię - Twin Edge, która dostępny będzie w wersji podstawowej oraz podkręconej. Jest to 2-slotowa propozycja o wymiarach 224 x 116 x 39 milimetrów, którą wyposażono w dwa wentylatory i backplate. Zasilanie (do 130 W) pobierane jest z pojedynczej wtyczki 8-pin, a zestaw złącz wideo to standardowe 3x DisplayPort oraz 1x HDMI. W przypadku zegarów rdzenia NVIDIA GA106 mowa o do 1777 MHz bazowo i do 1807 MHz w modelu z dopiskiem "OC".

Kolejny producent z tylko jedną serią dla karty graficznej GeForce RTX 3050 w dwóch wersjach to Inno3D. Tutaj jednak mowa nie tylko o różnych zegarach rdzenia, ale również układach chłodzenia. Co prawda oba wyposażono w dwa wentylatory i backplate, ale wersja podstawowa ma tylko jeden ciepłowód i radiator o powierzchni oddawania ciepła 267 481 mm2, zaś wariant OC to dwa ciepłowody i inaczej skonstruowany radiator o łącznej powierzchni oddawania ciepła wynosząca aż 360 477 mm2. Dzięki temu zwykły Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 boostuje do 1777 MHz, zaś Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC do 1792 MHz.

Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 Rdzeń NVIDIA GA106 NVIDIA GA106 Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps 8 GB GDDR6 @ 14 Gbps Szyna 128-bitowa 128-bitowa Zegary rdzenia do 1792 MHz do 1777 MHz Wymiary 240 x 120 mm / 2-slot 240 x 120 mm / 2-slot Waga brak danych brak danych Pobór mocy 130 W 130 W Zasilanie 1x 8-pin 1x 8-pin Złącza wideo 3x DisplayPort, 1x HDMI 3x DisplayPort, 1x HDMI

Źródło: MSI, GIGABYTE, Palit, Gainward, ZOTAC, Inno3D, EVGA, ASUS,