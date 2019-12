Test AMD Radeon RX 5500 XT vs NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER

Chociaż naprawdę trudno uwierzyć, ostatnimi poważnymi ruchami AMD w środkowym segmencie kart graficznych były Radeony RX 400, których premiera przypadła na wakacje 2016 roku. Tymczasem NVIDIA w samym 2019 roku wypuściła pięć wariantów GeForce GTX 1600, szczelnie pokrywając przestrzeń rynkową, ostatecznie doprawiając portfolio GeForce GTX 1650 SUPER wycelowanym bezpośrednio w Radeona RX 5500 XT. Jednak okrojona wersja NAVI pomimo oficjalnej zapowiedzi w październiku, dopiero dzisiaj doczekała się faktycznej premiery, podejmując niełatwą rywalizację z gromadą Turingów. Czy czekanie się opłaciło i NVIDIA nareszcie zyskała groźnego przeciwnika w niższym segmencie? Wszystkiego dowiecie się przeglądając porównanie wydajności Radeona RX 5500 XT i GeForce GTX 1650 SUPER.

Autor: Sebastian Oktaba

Polarisy (GCN 4.0) zaczynające karierę w Radeonach RX 480 / RX 470, pomimo niemłodego wieku sprawują się zaskakująco dobrze i nawet dzisiaj, dokładnie czterdzieści miesięcy po premierze, zapewnia całkiem przyzwoite możliwości. Radeony RX 590 / RX 580 / RX 570 będące tylko podkręconymi wersjami poprzedników cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu korzystnej relacji cena / wydajność, aczkolwiek zmiana wiodącej architektury plus wykorzystanie niższej litografii sprawiły, że pojawiła się realna konieczność wprowadzenia zamienników dla wysłużonych układów. Producent przygotował więc Radeona RX 5500 XT, mającego zastąpić na stanowiskach wszystkie wymienione wcześniej Radeony serii 500, celem ujednolicenia oferty i zostawienia jeszcze miejsca kolejnym odmianom NAVI, bowiem między Radeon RX 5500 XT i Radeon RX 5700 powstała gigantyczna przepaść. Jednak już tradycyjnie, zanim bohater niniejszej recenzji zdołał się pojawić w sklepach, NVIDIA dokonała ataku prewencyjnego wprowadzając GeForce GTX 1650 SUPER, będącego głównym konkurentem nowego malucha AMD. Pojedynek właśnie tej dwójki będzie wiodącym tematem dzisiejszego artykułu.

Radeon RX 5500 XT jest klasowym konkurentem GeForce GTX 1650 SUPER, któremu zamierza popsuć szyki w wygryzaniu starszych Radków.

Układ graficzny napędzający AMD Radeon RX 5500 XT wykorzystuje 22 CU (Compute Unit) zajmując powierzchnię zaledwie 158 mm², znacznie mniejszą od najsłabszego 200 mm² Turinga w postaci GeForce GTX 1650, chociaż ilość tranzystorów odpowiada GeForce GTX 1660. Litografia 7 nm autorstwa TSMC pozwoliła zminimalizować układ graficzny do naprawdę niewielkich rozmiarów, zaś wewnątrz krzemowego mózgu umieszczono 1408 jednostek cieniujących, 88 jednostek teksturujących oraz 32 jednostki renderujące. Sucha specyfikacja techniczna rdzenia jest zbliżona do GeForce GTX 1660, niemniej to zupełnie różne architektury. RDNA sprzętowo nie wspiera śledzenia promieni, dlatego żadnych wyspecjalizowanych jednostek obliczeniowych nie posiada, podobnie zresztą jak odpowiedniki w rodzinie GeForce GTX 1600 (niektóre otrzymały jednak programowe wsparcie ray tracingu). Bazowe taktowanie rdzenia wersji referencyjnej wynosi 1685 MHz, wzrastając maksymalnie do 1845 MHz, niemniej AMD podaje jeszcze trzecią wartość nazwaną Game Clock ustaloną na poziomie 1717 MHz, odpowiadającą częstotliwości podczas typowego obciążenia wzorem NVIDIA GPU Boost.

RX 5500 XT RX 570 GTX 1650 SUPER GTX 1660 Układ graficzny NAVI 14 Polaris 20 TU116 TU116 Architektura RDNA 1.0 GCN 4.0 Turing Turing Litografia 7 nm 14 nm 12 nm 12 nm Rozmiar rdzenia 158 mm² 232 mm² 284 mm² 284 mm² Tranzystory 6.4 mld 5.7 mld 6.6 mld 6.6 mld Jednostki SP 1408 2048 1280 1408 Jednostki TMU 88 128 80 88 Jednostki ROP 32 32 32 48 Jednostki RT - - - - Jednostki Tensor - - - - Taktowanie bazowe 1685 MHz 1168 MHz 1530 MHz 1530 MHz Taktowanie BOOST 1845 MHz 1244 MHz 1725 MHz 1785 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 7000 MHz 12000 MHz 8000 MHz Rozmiar pamięci 4096 MB GDDR6 4096 MB GDDR5 4096 MB GDDR6 6144 MB GDDR5 Szyna pamięci 128-bit 256-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 224.0 GB/s 224.0 GB/s 192.0 GB/s 192.0 GB/s Współczynnik TDP 130 W 120 W 100 W 120 W Cena startowa 169 USD 169 USD 159 USD 219 USD Data premiery Grudzień 2019 Kwiecień 2018 Listopad 2019 Marzec 2019

Radeon RX 5500 XT będzie występować w dwóch wariantach - dysponujących 4 albo 8 GB pamięci GDDR6 przy identycznym taktowaniu 14000 MHz. Pozwoliło to pomimo 128-bitowej magistrali osiągnąć przepustowość 224 GB/s, czyli dogonić Radeona RX 570 mającego 256-bitowy kontroler. Konkurencyjne GeForce GTX 1650 SUPER / GeForce GTX 1660 wyboru kupującemu nie pozostawiają, istniejąc tylko w wersjach posiadających 4 / 6 GB pamięci. Ciekawostką jest zastosowanie interfejsu PCI-Express 4.0 x16, dodanego w ramach integracji z platformą AM4 - chipsetami X570 i procesorami AMD Ryzen 3000. Radeon RX 5500 XT namacalnych korzyści z zastosowania tego standardu jednak nie odczuje. Współczynnik TDP opisywanego urządzenia wynosi 130W, natomiast do zasilenia wystarczy pojedyncza 8-pinowa wtyczka. Sugerowaną cenę ustalono na poziomie 169 dolarów za wersję 4 GB, podczas gdy model 8 GB kosztuje od 199 dolarów, zatem AMD ewidentnie celuje w GeForce GTX 1650 SUPER / GeForce GTX 1660. Nasza redakcja do testów otrzymała Sapphire RX 5500 XT Pulse 4 GB, potencjalnie jedną z bardziej dopracowanych i sensowniej wycenionych konstrukcji.

PS: Wszystkie testy Sapphire RX 5500 XT Pulse 4 GB zostały wykonane na Quiet BIOS, ponieważ system chłodzenia okazał się bardzo wydajny, zaś różnica w ustawieniach krzywych wentylatorów oraz taktowaniach rdzenia względem drugiego trybu w zasadzie żadna.