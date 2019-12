Test NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER vs AMD Radeon RX 570

GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650... Zastanówcie się chwileczkę jakiego modelu brakuje w powyższej wyliczance... Oczywiście! Jeszcze jednego GeForce GTX 1650, któremu można umieścić w nazwie przydomek SUPER. Spokojnie - NVIDIA pomyślała dokładnie o tym samym, wprowadzając dzisiaj do sprzedaży kolejnego odchudzonego Turinga, dopełniającego niezwykle bogatego portfolio w środkowym segmencie. Nowość jest podrasowaną odmianą GeForce GTX 1650, aczkolwiek zakres modyfikacji nie pozwala nazwać GeForce GTX 1650 SUPER zwykłym liftingiem. Zieloni dorzucili bowiem sporo jednostek wykonawczych, wyższe taktowania rdzenia i szybsze pamięci, aby nareszcie zdetronizować Radeona RX 570. Skuteczność tych zabiegów poznacie za momencik.

Autor: Sebastian Oktaba

GeForce GTX 1650 SUPER powinien idealnie wpasować się pomiędzy GeForce GTX 1650 i zwykłego GeForce GTX 1660, gdzie powstała niezagospodarowana przestrzeń, bowiem różnice w wydajności wspomnianych układów potrafiły sięgać 50%. Jednocześnie najsłabszemu Turingowi zazwyczaj brakowało przynajmniej kilkunastu procent do Radeona RX 570, niemłodego lecz wyjątkowo żywotnego, który skutecznie komplikował NVIDII opanowanie średniego segmentu. Bądźmy zupełnie szczerzy - GeForce GTX 1650 pomimo swojej energooszczędności rynku nie zawojował, skoro znacznie tańszy konkurent oferował odczuwalnie wyższą wydajność. Zieloni musieli nareszcie dostrzec genezę problemu, więc GeForce GTX 1650 SUPER otrzymał szansę naprawienia sytuacji plus stanowi prewencyjną odpowiedź na Radeona RX 5500, czyli słabszą odmianę NAVI zapowiedzianą w październiku… ciągle jednak nieodstępną dla klienta końcowego. Scenariusz doskonale znany - podobnie było w przypadku Radeona RX 5700 i 5700 XT, gdzie dystans między zapowiedzią oraz faktyczną dostępnością produktów, NVIDIA wykorzystała do wprowadzenia modeli GeForce RTX 2000 SUPER, mających podrasowaną specyfikację i atrakcyjniej wycenionych. Zobaczmy, jak sprawy wyglądają tym razem...

Recenzowana nowość jest podrasowaną odmianą GeForce GTX 1650, aczkolwiek zakres modyfikacji nie pozwala nazwać GeForce GTX 1650 SUPER zwykłym liftingiem. Jednak czy poradzi sobie z Radeonem RX 570?

Układ graficzny zastosowany w GeForce GTX 1650 SUPER to kolejne wcielenie TU116, podczas gdy GeForce GTX 1650 wykorzystywał TU117, zatem bohaterowi niniejszej recenzji zdecydowanie bliżej do GeForce GTX 1660, aniżeli najsłabszego członka rodziny. Całość rzecz jasna bazuje na architekturze NVIDIA Turing, zawierając 6.6 miliarda tranzystorów oraz zajmuje 284 mm² powierzchni, będąc stworzoną w litografii 12 nm FinFET zoptymalizowanej dla procesorów NVIDII. Chip pozbawiono oczywiście funkcjonalności zarezerwowanej dla bardziej zaawansowanych technicznie GeForce RTX 2000, czyli sprzętowych jednostek dedykowanych ray-tracingowi i tensorów. Zmiany w strukturze krzemowego serca względem GeForce GTX 1650 okazują się natomiast daleko posunięte. Układ graficzny wykorzystuje 20 bloków SM (Streaming Multiprocessor) oznaczających 1280 procesorów CUDA, 80 jednostek teksturujących oraz 32 jednostki renderujące - specyfikacja jest zdecydowanie mocniejsza od zwykłego GeForce GTX 1650, wspólnym elementem pozostała tylko ilość ROP-ów. GeForce GTX 1650 SUPER otrzymał też szereg optymalizacji oraz nowych technologii tzn. usprawnienia w obliczeniach FP16, obsługę Adaptive Shading, enkoder NVENC Turing, tryb NVIDIA Ultra Low Latency (NULL) z obsługą G-SYNC, filtry wyostrzania obrazu Image Sharpening i ReShade (część to zasługa sterowników).

GTX 1650 GTX 1650 SUPER GTX 1660 GTX 1660 SUPER Układ graficzny TU117 TU116 TU116 TU116 Architektura Turing Turing Turing Turing Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Rozmiar rdzenia 200 mm² 284 mm² 284 mm² 284 mm² Tranzystory 4.6 mld 6.6 mld 6.6 mld 6.6 mld Jednostki SP 896 1280 1408 1408 Jednostki TMU 56 80 88 88 Jednostki ROP 32 32 48 48 Jednostki RT - - - - Jednostki Tensor - - - - Taktowanie bazowe 1485 MHz 1530 MHz 1530 MHz 1530 MHz Taktowanie BOOST 1665 MHz 1725 MHz 1785 MHz 1785 MHz Taktowanie pamięci 8000 MHz 12000 MHz 8000 MHz 14000 MHz Rozmiar pamięci 4096 MB GDDR5 4096 MB GDDR6 6144 MB GDDR5 6144 MB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 128.0 GB/s 192.0 GB/s 192.0 GB/s 336.0 GB/s Współczynnik TDP 75 W 100 W 120 W 125 W Cena startowa 149 USD 159 USD 219 USD 229 USD Data premiery Kwiecień 2019 Listopad 2019 Marzec 2019 Październik 2019

Referencyjne taktowanie rdzenia GeForce GTX 1650 SUPER wynosi 1530 MHz, automatycznie wzrastając do minimum 1725 MHz w trybie GPU Boost, aczkolwiek ostateczne wartości są wypadkową kilku czynników m.in. temperatury, napięcia i limitu zasilania. Znacznie poważniejsze zmiany dotknęły podsystem pamięci graficznej, gdzie zamiast modułów GDDR5 wprowadzono GDDR6, jednak ponownie na 128-bitowej magistrali. Ponieważ taktowanie VRAM zostało podniesione do poziomu 12000 MHz, progres względem zwykłej wersji GeForce GTX 1650 okazuje się znaczący, owocując wzrostem przepustowości do 192 GB/s. Niestety, dostępne będą jedynie warianty posiadające na pokładzie 4096 MB. Summa summarum, GeForce GTX 1650 SUPER przynosi zdecydowanie więcej zmiennych względem zwykłej wersji, niż zaprezentowany w zeszłym miesiącu GeForce GTX 1660 SUPER. Warto jeszcze podkreślić, że dzisiaj w sklepach pojawiły się modele autorskie, których sugerowane ceny startują od 159 USD (760 PLN), podczas gdy GeForce GTX 1650 zaczynał od 149 USD. Nasze redakcyjne laboratorium odwiedził MSI GeForce GTX 1650 SUPER Gaming X, który powinien kosztować 849 złotych w momencie premiery, oferując wzorową jakość wykonania i ponadprzeciętne parametry pracy (nie zabraknie oczywiście tańszych odmian). Zapraszam teraz do przeglądania wykresów.