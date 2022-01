ASUS Radeon RX 6500 XT - niereferencyjne karty graficzne będą oferowane w Niemczech w wysokiej cenie MSRP

Podczas targów CES 2022, firma AMD zaprezentowała kolejną kartę graficzną, opartą na architekturze RDNA 2. Mowa o Radeonie RX 6500 XT, który jest pierwszą kartą, opartą na układzie graficznym NAVI 24 i 6 nm litografii TSMC. Jest to karta należąca do segmentu entry-level, co widać po kilku cięciach w specyfikacji. Radeon RX 6500 XT oferuje m.in. 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej magistrali, obsługuje magistralę PCIe 4.0 x4 oraz nie oferuje obsługi kodeka AV1. Choć oficjalna cena MSRP podana podczas konferencji wynosi 199 dolarów, już wiemy że faktyczne ceny za niereferencyjne wersje będą znacząco przewyższały to, co zapowiedziała firma AMD. Niemiecki oddział ASUS-a już teraz potwierdził kwoty na dwie autorskie wersje GPU - Dual oraz TUF Gaming.

ASUS potwierdził wysokie ceny kart graficznych Radeon RX 6500 XT w Niemczech. ASUS Radeon RX 6500 XT Dual będzie oferowany w cenie MSRP sięgającej 299 euro, z kolei ASUS Radeon RX 6500 XT TUF Gaming będzie dostępny w kwocie 334 euro.

ASUS wprowadzi do sprzedaży dwie autorskie konstrukcje Radeona RX 6500 XT. Pierwszy to ASUS Radeon RX 6500 XT Dual, a drugi to Radeon RX 6500 XT TUF Gaming. Jeśli ktoś oczekiwał, że ceny będą chociaż zbliżone do MSRP od AMD, to może się rozczarować. Pierwsza z wymienionych kart ma być oferowana w oficjalnej cenie 299 euro, a więc około 1360 złotych. Droższy i bardziej dopakowany model TUF Gaming został z kolei wyceniony na 334 euro, a więc nieco ponad 1500 złotych. Mowa oczywiście o sugerowanych kwotach producenta. Z doświadczenia wiemy, że finalnie w sklepach możemy oczekiwać jeszcze wyższych kwot.

Układ NAVI 24 ma oferować taktowania na poziomie ponad 2,6 GHz (Game) oraz 2,8 GHz (Boost), jednocześnie obsługując pamięci GDDR6 o prędkości 18 Gbps (zarówno w desktopach jak i laptopach). Współczynnik Total Board Power ma sięgać 107 W. Obie karty graficzne od ASUS mają być dostępne w sprzedaży od 19 stycznia, podobnie jak konstrukcje innych firm. Wówczas także przekonamy się jaką faktyczną wydajność oferuje Radeon RX 6500 XT, który został wystawiony przede wszystkim jako konkurencja dla dopiero co zaprezentowanej także karty NVIDIA GeForce RTX 3050, a także nadchodzącej karcie Intel ARC A380, której debiut powinien nastąpić przed końcem pierwszego kwartału tego roku.

