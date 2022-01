AMD Radeon RX 6500 XT w cenie 199 dolarów i nowe karty graficzne Radeon RX 6000M XT i Radeon RX 6000S dla notebooków

Jesteśmy już po konferencji AMD w ramach rozpoczynających się targów CES 2022. Główną część prezentacji zajęły procesory. AMD zaprezentowało piątą generację APU Rembrandt z wręcz rewolucyjnym, zintegrowanym układem graficznym RDNA 2 (przynajmniej na tle dotychczasowych, tego typu konstrukcji). Lisa Su pokazała także procesor Ryzen 7 5800X3D z technologią pakowania 3D V-Cache. Prezentację procesorów zakończono pierwszym pokazem układu Ryzen 7000 z rodziny Raphael (Zen 4) - wczesna próbka inżynieryjna w grze Halo Infinite osiągała taktowanie 5,0 GHz na wszystkich rdzeniach. Oprócz sporych atrakcji w segmencie procesorów, firma pokazała także nowości w obrębie kart graficznych. Do desktopów zmierza Radeon RX 6500 XT w cenie 199 dolarów, z kolei notebooki otrzymają odświeżoną linię Radeon 6000M XT oraz nową - Radeon RX 6000S, będącą swoistą odpowiedzią na energooszczędne karty GeForce RTX 3000 Max-Q.

Podczas dzisiejszej konferencji, AMD zaprezentowało szereg mobilnych układów graficznych RDNA 2, na czele z Radeonem RX 6850M XT oraz nową serią Radeon RX 6000S dla smukłych laptopów. Nie zabrakło także prezentacji desktopowego Radeona RX 6500 XT w cenie 199 dolarów.

Oprócz procesorów, ważną częścią prezentacji AMD były także karty graficzne. Ponownie skupiono się przede wszystkim na laptopach (oby dostępność laptopów z odświeżonymi układami RDNA 2 była lepsza niż dotychczas...), gdzie pojawią się zarówno mocniejsze warianty Radeon RX 6000M XT jak również bardziej energooszczędne Radeony RX 6000S. W tym pierwszym przypadku pojawią się takie karty jak Radeon RX 6850M XT oraz Radeon RX 6650M XT. Ponadto wprowadzone zostaną trzy kolejne karty RDNA 2: Radeon RX 6650M, Radeon RX 6500M oraz Radeon RX 6300. Dla laptopów o smuklejszych rozmiarach, firma AMD przygotowała odrębną linię Radeon RX 6000S: Radeon RX 6800S, Radeon RX 6700S oraz Radeon RX 6600S. Karty będą wspierały wszystkie techniki AMD Smart, w tym nowe wersje SmartShift MAX, SmartShift ECO oraz SmartAccess Graphics - będą one częścią usprawnionego programu AMD Advantage.

AMD Radeon RX 6850M XT AMD Radeon RX 6650M XT AMD Radeon RX 6650M AMD Radeon RX 6500M AMD Radeon RX 6300M Architektura RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 6 nm 6 nm Rdzeń NAVI 22 NAVI 23 NAVI 23 NAVI 24 NAVI 24 Bloki CU 40 32 28 16 12 Procesory 2560 2048 1792 1024 768 Rdzenie RT 40 32 28 16 12 Jednostki ROP 64 64 64 32 32 Taktowanie rdzenia Game 2463 MHz 2162 MHz 2222 MHz 2191 MHz 1512 MHz Pamięć 12 GB GDDR6

18 Gbps 8 GB GDDR6

16 Gbps 8 GB GDDR6

16 Gbps 4 GB GDDR6

18 Gbps 2 GB GDDR6

18 Gbps Magistrala pamięci 192-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 432 GB/s 256 GB/s 256 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Infinity Cache 96 MB 32 MB 32 MB 16 MB 16 MB TGP 165 W

175 W z SmartShift MAX 120 W 120 W 50 W 25 W

AMD Radeon RX 6800S AMD Radeon RX 6700S AMD Radeon RX 6600S Architektura RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 Litografia 7 nm 7 nm 7 nm Rdzeń NAVI 23 NAVI 23 NAVI 23 Bloki CU 32 28 28 Procesory 2048 1792 1792 Rdzenie RT 32 28 28 Jednostki ROP 64 64 64 Taktowanie rdzenia Game 1975 MHz 1890 MHz 1881 MHz Pamięć 8 GB GDDR6

16 Gbps 8 GB GDDR6

14 Gbps 8 GB GDDR6

14 Gbps Magistrala pamięci 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 256 GB/s 224 GB/s 224 GB/s Infinity Cache 32 MB 32 MB 32 MB TGP 100 W 80 W 65 W

Wszystkie karty graficzne AMD Radeon RX 6000S oparte są na rdzeniu NAVI 23 (do 32 CU i 2048 procesorów strumieniowych), oferując TGP nie przekraczające 100 W oraz wysoką wydajność w grach, przy zastosowaniu wysokich lub maksymalnych ustawień graficznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że przykładowo Radeon RX 6800S oraz Radeon RX 6800M to dwie zupełnie różne karty - pierwsza bazuje na rdzeniu NAVI 23, druga - na układzie NAVI 22. Oprócz serii RX 6000S, producent wprowadza do oferty także odświeżone karty Radeon RX 6850M XT (NAVI 22), Radeon RX 6650M XT (NAVI 23) oraz Radeon RX 6650M (NAVI 23). Wszystkie zostały wytworzone w 7 mn litografii TSMC. Nowy top - Radeon RX 6850M XT - ma być średnio o 7% mocniejszy w porównaniu do Radeona RX 6800M, z kolei Radeon RX 6650M XT będzie nawet do 20% wydajniejszy w zestawieniu z Radeonem RX 6600M. Ostatnie dwie karty to Radeon RX 6500M oraz Radeon RX 6300M, oparte na rdzeniu NAVI 24 w 6 nm litografii - te układy zostały przygotowane głównie z myślą o konkurencji z kartami NVIDIA GeForce MX500 oraz GeForce RTX 2050. Przykładowo Radeon RX 6300M ma mieć TGP na poziomie zaledwie 25 W.

Na prezentacji nie zabrakło także desktopowej karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT. Dostępna będzie w sklepach od 19 stycznia, w sugerowanej cenie 199 dolarów. Ze względu na obecność 4 GB pamięci VRAM GDDR6 (co ciekawe, na 64-bitowej magistrali, podczas gdy mobilny Radeon RX 6500M ma 4 GB VRAM na 128-bitowej szynie). W porównaniu do karty NVIDIA GeForce GTX 1650, nowy Radeon RX 6500 XT ma oferować od 23 do nawet 59% wyższą wydajność, w zależności od gry. Według materiałów producenta, karta będzie wydajniejsza także od Radeona RX 570. AMD Radeon RX 6500 XT posiada pełny rdzeń NAVI 24 z 1024 procesorami, 16 rdzeniami RT oraz 16 MB pamięci Infinity Cache. Dzięki wykorzystaniu 6 nm litografii, taktowanie w trybie Game sięga 2,6 GHz (dokładnie to 2610 MHz), z kolei w trybie Boost sięga 2815 MHz. Współczynnik Total Board Power sięga 107 W.

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, AMD zaprezentowało także technikę Radeon Super Resolution (RSR), który bazuje na FidelityFX Super Resolution (FSR) i działa z poziomu sterownika graficznego. Rozwiązanie to powinno zatem działać bez dodatkowej ingerencji ze strony developerów poszczególnych gier. Jedynym wymogiem ma być możliwość uruchomienia gry w trybie ekskluzywnego pełnego ekranu. Obecnie mnóstwo gier korzysta z takiej możliwości, jeśli jednak pojawi się tytuł, który nie umożliwi włączenia tego trybu, nie będzie wówczas możliwości skorzystania z funkcji Radeon Super Resolution. Radeon Super Resolution jest bezpośrednią odpowiedzią na NVIDIA Image Scaling, której nową wersję ogłoszono w listopadzie 2021 roku.

Ostatnia część prezentacji Radeonów skupiła się na nowościach w programie AMD Advantage (dla notebooków). Ubiegłoroczna wersja AMD Advantage oferowała m.in. wsparcie dla takich technik jak Smart Access Memory oraz SmartShift. Tegoroczne laptopy z procesorami AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt) oraz odświeżonymi kartami Radeon RX 6000M XT lub RX 6000S będą oferowały dodatkowe funkcje tj. SmartShift MAX (bardziej zaawansowana wersja SmartShift, umożliwiająca nawet dwukrotny wzrost wydajności dGPU względem tego, co oferowała podstawowa wersja SmartShift); SmartShift ECO (głównym celem jest nawet dwukrotne wydłużenie czasu grania na zasilaniu akumulatorowym dzięki zautomatyzowanemu działaniu iGPU oraz dGPU) oraz Smart Access Graphics Technology (zapewnia średnio o 15% wyższą wydajność w wybranych grach, pozwalając dGPU Radeon na bezpośrednie sterowanie wyświetlaczem, zamiast przesyłania informacji do ekranu przez procesor APU AMD Ryzen). Producent obiecuje, że w 2022 pojawi się około 25 różnych laptopów, oferując jednocześnie procesory AMD Ryzen 6000 oraz karty graficzne Radeon RX 6000M XT/S.

Źródło: AMD, Anandtech