AMD Radeon RX 6500 XT - karta nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Poznaliśmy pełną specyfikację układu NAVI 24

W grudniu pojawiło się szereg informacji na temat karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT. Jeszcze przed końcem roku większość specyfikacji technicznej została ujawniona, a ponadto poznaliśmy schemat budowy rdzenia NAVI 24, który jako pierwszy z tej rodziny wyprodukowany został przy użyciu 6 nm litografii TSMC. Oficjalnej prezentacji nowej karty graficznej spodziewamy się jutro, jednak już teraz poznaliśmy wszystkie brakujące informacje. Nadchodzący układ z segmentu entry-level powinien poradzić sobie z nowymi grami w rozdzielczości Full HD, przy zachowaniu odpowiednich ustawień graficznych. W nadchodzących tygodniach Radeon RX 6500 XT będzie konkurował z aż dwiema innymi modelami entry-level: NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz Intel ARC A380.

AMD Radeon RX 6500 XT wykorzysta pełny rdzeń NAVI 24 z 16 blokami Compute Units oraz 1024 procesorami strumieniowymi. Otrzyma także 4 GB pamięci GDDR6 o efektywnym zegarze 18 Gbps. To więcej niż sugerowały dotychczasowe informacje (16 Gbps). Z tego względu wyższa będzie także przepustowość pamięci, sięgająca 144 GB/s (magistrala będzie 64-bitowa). Taktowanie rdzenia graficznego w trybie Game ma sięgać 2610 MHz, z kolei w trybie Boost dochodzi do nawet 2815 MHz. Wygląda na to, że przy dodatkowym OC nie będzie większego problemu z przebiciem bariery 3 GHz.

AMD Radeon RX 6500 XT NVIDIA GeForce RTX 3050 Intel ARC A380 Architektura RDNA 2 Ampere Xe-HPG Litografia 6 nm TSMC 8 nm Samsung 6 nm TSMC Rdzeń graficzny NAVI 24 Ampere GA106 (?) Alchemist SoC 2 (DG2-128) Procesory 1024 2304 (wersja z 4 GB?)

2560 (wersja z 8 GB?) 1024 Wsparcie dla RT Tak Tak Tak Technika upscalingu obrazu AMD FSR

AMD RSR

Intel XeSS (?) NVIDIA DLSS

NVIDIA Image Scaling

AMD FSR

Intel XeSS (?) Intel XeSS

AMD FSR (?) Pamięć 4 GB GDDR6 4/8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Magistrala pamięci 64-bit 128-bit 96-bit Infinity Cache 16 MB - - TBP 107 W ? ? TDP ? ? ~75 W

Współczynnik TBP (Total Board Power) nadchodzącej karty graficznej ma wynosić 107 W. Konstrukcje niereferencyjne z pewnością będą wymagały dodatkowego zasilania. Spodziewamy się, że jutro podczas konferencji prasowej zostaną ujawnione dodatkowe informacje na temat faktycznej wydajności, daty premiery oraz ceny. W późniejszym czasie AMD planuje wydać także Radeona RX 6400, jednak ta karta ma być przygotowana wyłącznie z myślą o OEM.

Źródło: VideoCardz