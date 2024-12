Dragon's Dogma 2 otrzymał nową aktualizację. Oprócz poprawy wydajności możemy liczyć na oficjalny polski język

Dragon's Dogma 2 zadebiutował w marcu tego roku i niestety nie była to najlepsza premiera w historii firmy Capcom. Gracze borykali się nie tylko ze sporą liczbą błędów, ale przede wszystkim z fatalną optymalizacją, zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji. Dla samej firmy gra była swoistym testem możliwości silnika RE Engine w pełni otwartym świecie. Dopiero po kilku miesiącach producentowi udało się istotnie naprawić grę oraz jej największe bolączki, w tym te związane z wydajnością. Dzisiaj potwierdzono wdrożenie nowego patcha, ale jedna ze zmian powinna szczególnie spodobać się graczom z Polski.

Dragon's Dogma 2 był jedną z gier, do której Capcom nie przygotował polskiej wersji językowej. Wraz z nową aktualizacją to się zmienia, ponieważ od teraz tytuł w końcu oferuje polską lokalizację (napisy).

Już wcześniej pojawiały się modyfikacje, które dodawały polskie napisy do Dragon's Dogma 2. Były to jednak nieoficjalne narzędzia, w dużej mierze wykorzystujące AI i dostępne wyłącznie na PC. Teraz to się zmieniło, bowiem Capcom w najnowszej aktualizacji wprowadza oficjalną lokalizację w formie napisów. Rodzimy język dostępny jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Sama gra doczekała się ponadto wielu innych mniejszych lub większych zmian, w tym także tych związanych z wydajnością. Poprawiono chociażby kwestię wykorzystywania procesorów czy zminimalizowano liczbę crashy gry.

Dla osób chcących nieco mniejszego wyzwania w Dragon's Dogma 2, twórcy przygotowali również kolejną nowość - tryb Casual, który zmniejsza ogólny poziom trudności, tak aby czerpać frajdę przede wszystkim z poznawania głównego (oraz pobocznych historii) wątku fabularnego. Pełna lista zmian dostępna jest pod tym linkiem. Szkoda, że Dragon's Dogma 2 nie zadebiutowało od razu w takiej formie. Wówczas zapewne odbiór przez graczy byłby zdecydowanie lepszy. Finalnie dopiero w tym momencie wchodzimy w etap dopracowania gry, gdzie można realnie rozważyć zakup tytułu i jego przejście.

