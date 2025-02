Dragon Age: The Veilguard - twórcy opublikowali wymagania sprzętowe. Zagrają nawet posiadacze starszego sprzętu

Dragon Age: The Veilguard będzie pierwszą odsłoną znanej serii gier RPG od blisko 10 lat. Dotychczas udostępnione materiały spotkały się z mieszanym odbiorem ze strony graczy. Krytykowany był zwłaszcza pierwszy trailer, który w ocenie wielu osób miał zbyt humorystyczny i bajkowy wydźwięk. Nieco lepiej było po prezentacji zapisu rozgrywki. Teraz twórcy podzielili się wymaganiami sprzętowymi produkcji. Nie należą one do nadmiernie wygórowanych.

Dragon Age: The Veilguard nie będzie wymagało sprzętu z górnej półki. Gra powinna działać nawet na komputerach, który mają już kilka lat. Ponadto nośnik SSD nie będzie według twórców niezbędny.

Premiera Dragon Age: The Veilguard została zaplanowana na 31 października bieżącego roku. Twórcy mają zatem jeszcze trochę czasu na dopracowanie swojej produkcji. Nie przeszkodziło to jednak w opublikowaniu wymagań sprzętowych gry. Jeśli na podanych konfiguracjach gra będzie rzeczywiście działała dobrze, to zagrają bez problemów także posiadacze starszego sprzętu. W minimalnej konfiguracji znalazły się mające już swoje lata procesory Intel Core i5-8400 oraz AMD Ryzen 3 3300X (z firmware AGESA V2 1.2.0.7 na Windowsie 11). Do tego należy posiadać co najmniej kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 970, GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon R9 290X. W specyfikacji znalazło się też 16 GB RAM i 100 GB wolnego miejsca na dysku. Nośnik SSD nie będzie wymagany, ale twórcy go rekomendują.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i9-9900K

AMD Ryzen 7 3700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970

NVIDIA GeForce GTX 1650

AMD Radeon R9 290X NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700XT Pamięć 16 GB RAM 16 GB RAM Nośnik pamięci 100 GB HDD lub SSD 100 GB SSD System operacyjny Windows 10 (64-bit)

Windows 11 Windows 10 (64-bit)

Windows 11 DirectX DirectX 12 DirectX 12

Zalecane wymagania sprzętowe są oczywiście wyższe, ale i tak plasują się mocno poniżej dzisiejszej średniej dla gier AAA. Twórcy rekomendują w tym przypadku procesory Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 7 3700X. Wskazane jest posiadanie też karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2070 lub AMD Radeon RX 5700XT. Widać zatem, że gra nie będzie nadmiernie wymagająca dla sprzętu. Dużą zasługę może mieć w tym autorski silnik EA – Frostbite. Należy jednak zaznaczyć, że nie wiemy, na jakich konkretnie detalach pozwolą grać podane konfiguracje. Nie wiadomo też, jakie techniki upscalingu (i ewentualnie generowania klatek) zaoferuje Dragon Age: The Veilguard. Informacje na ten temat zostaną z pewnością podane przed premierą gry.

Źródło: EA, WCCFTech