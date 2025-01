Delta Force - po niezłej premierze sieciowa strzelanka przedstawia rozbudowane plany rozwoju w 2025 roku

Od początku grudnia można już zagrać w darmową strzelankę od Team Jade i TiMi Studio. Konkurent takich tytułów, jak Battlefield 2042 wystartował całkiem niezgorzej - choć trzeba przyznać, że nie wszystkie elementy rozgrywki działały tak, jak powinny. Deweloperzy jednak mają się dopiero rozkręcać i jeszcze w tym miesiącu ujrzymy ciekawe nowości. Co więcej, przygotowywana jest niemała ekspansja na cały 2025 rok i pojawiły się już wstępne informacje o niej.

Twórcy przedstawili plany rozwoju Delta Force na ten rok, obejmujący nadchodzące w kolejnych miesiącach sezony.

W pewnym stopniu jesteśmy świadkami powrotu do przeszłości, bo przed erą współczesnych shooterów tego typu to właśnie seria Delta Force była przodowniczką branży. Reboot od Team Jade ma nawiązać do dawnych sukcesów w nowych szatach. Bodaj najgłośniejszym z dotychczas zapowiedzianych elementów była kampania Black Hawk Dawn, bazująca na kasowym filmie Ridleya Scotta z 2001 roku. Twórcy potrzebowali jednak nieco czasu na wprowadzenie jej, toteż dzisiaj podali informację, że premiera się opóźni. Ale atrakcji jest więcej.

Deweloperzy rozplanowali wstępna listę nowości, które będą wprowadzane stopniowo w 2025 roku, wraz z każdym sezonem. W głównej mierze mówimy tutaj o kolejnych mapach i ich rozszerzeniach, broni, pojazdach, gadżetach, od czasu do czasu urozmaiceniach trybów gry, no i oczywiście operatorach. Na razie ujawniono zbliżającego się Sinevę. To specjalny rodzaj Inżyniera, oferujący przydatne defensywne zdolności, jak również zestawy ataków w rodzaju szerzącej chaos w szeregach wroga broni z linką przyciągającą.

Źródło: Team Jade