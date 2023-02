Dell zmaga się z malejącym popytem i trudną sytuacją ekonomiczną. Przedsiębiorstwo zapowiada masowe zwolnienia

Jeff Clarke, dyrektor operacyjny Della, poinformował dziś swoich pracowników o trudnej sytuacji branży technologicznej. Dodał również, że wdrożone poprzednio cięcia kosztów, takie jak wstrzymanie rekrutacji i ograniczenie wyjazdów służbowych przestały wystarczać, przez co redukcja zatrudnienia jest nieunikniona. Reorganizacja działów ma być szansą na zwiększenie produktywności i innowacyjności.

Dell wdraża kolejne kroki mające poprawić kondycję przedsiębiorstwa w okresie spowolnienia gospodarczego. Pracę straci kilka tysięcy osób.

W ostatnich tygodniach informowaliśmy o zwolnieniach u amerykańskich gigantów technologicznych takich jak Google, Amazon czy Microsoft. Dziś do tego grona dołączył Dell, producent komputerów osobistych. Przedsiębiorstwo zmaga się ze słabnącym popytem ze strony konsumentów oraz trudną sytuacją ekonomiczną na świecie. Jak wynika z danych przedstawionych przez International Data Corporation (IDC) w czwartym kwartale 2022 r. Dell dostarczył na rynek 10,8 mln komputerów, co oznacza spadek aż o 37 procent względem poprzedniego roku. Niewiele lepiej poradzili sobie pozostali producenci – HP, Lenovo i ASUS. Najbardziej odporne na kryzys wydaje się Apple, w przypadku którego odnotowano bardzo mały spadek sprzedaży w liczbie 0,2 mln jednostek. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż notebooków i gotowych zestawów komputerowych odpowiada za 55 procent przychodów Della, decyzja o zwolnieniach nie powinna nikogo dziwić. Ile osób straci pracę?

Planowana redukcja obejmie 5 procent wszystkich etatów, czyli ok. 6650 stanowisk i nie będzie ograniczona wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. W efekcie liczba pracowników spadnie do najniższego poziomu w ciągu ostatnich sześciu lat. Jak tłumaczy Jeff Clarke, dyrektor operacyjny koncernu, przyszłość branży jest niepewna, a warunki stale się pogarszają. Zwolnienia są więc kluczowe w kontekście długoterminowego sukcesu oraz kondycji firmy. Jednocześnie zapewnił, że Dell poradzi sobie z trudną sytuacją i stanie się dzięki niej jeszcze silniejszy. "Pamiętajmy, że w przeszłości przechodziliśmy już przez spowolnienia gospodarcze i wychodziliśmy z nich silniejsi. Tak jak zwykle zapanujemy nad sytuacją dla naszych klientów, partnerów i siebie nawzajem. Staniemy się jeszcze bardziej konkurencyjni, skoncentrowani i odkryjemy nowy poziom wydajności operacyjnej. Będziemy gotowi, gdy rynek się odbije" - czytamy w wiadomości skierowanej do pracowników.

