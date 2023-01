Google i Amazon zwalniają kolejnych pracowników. Ilu dokładnie straci posady? Wypowiedzenia idą w grube tysiące

Kolejni giganci z branży technologicznej decydują się na drastyczne zwolnienia. W Google pracę straci 12 tys. osób, a w Amazon aż 18 tys. W styczniu 2023 r. w różnych firmach sektora zwolniono łącznie ponad 40 tys. pracowników, nie licząc Google. Lista firm zmniejszających zatrudnienie obejmuje wiele małych start-upów, ale także duże firmy, takie jak Microsoft, WeWork, Salesforce, Vimeo czy Citrix.

Spółka Alphabet Inc., do której należy Google, poinformowała w piątek o zamiarze zwolnienia 12 tys. osób, czyli 6 proc. całej załogi. Sundar Pichai, dyrektor generalny Alphabet, przekazał na blogu, że firma szybko zwiększyła zatrudnienie w ostatnich latach "w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj". Podkreślił, że bierze pełną odpowiedzialność za decyzje, które doprowadziły do tego momentu. Zwolnienia mają charakter globalny i mają natychmiastowy wpływ na personel w USA. "Wysłaliśmy już e-maile do pracowników, których to dotyczy" - czytamy. W innych krajach, ze względu na specyfikę prawa pracy, proces zwolnień będzie rozłożony w czasie.

Jak informuje serwis Bloomberg, w środę tysiące pracowników Amazon w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie otrzymało wiadomość e-mail od firmy z informacją, że ich stanowiska zostały „wyeliminowane” ze skutkiem natychmiastowym. Zwolnienia dotkną 18 tys. pracowników na całym świecie. Dyrektor ds. sprzedaży detalicznej Doug Herrington poinformował, że powiadomienia w Chinach zostaną wysłane po Chińskim Nowym Roku, a w innych regionach firma musi skonsultować się z przedstawicielami pracowników przed sfinalizowaniem zwolnień.

Ograniczenie kosztów i związana z tym redukcja zatrudnienia stały się nową normą wśród spółek z branży BigTech, co może sygnalizować, że cały sektor spodziewa się bolesnego spowolnienia lub już znajduje się w kryzysie. Niedawno informowaliśmy, że Microsoft szykuje się do przeprowadzenia masowych zwolnień, czytaliśmy również o największej w historii Facebooka redukcji liczby pracowników, czy słynnej już akcji zwalniania pracowników po tym, jak Elon Musk przejął Twittera. Jak informuje serwis Forbes, w styczniu 2023 r. w różnych firmach tej branży zwolniono łącznie ponad 40 tys. pracowników, nie licząc Google.

Źródło: Google, Forbes, Bloomberg