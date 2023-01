Amazon w ogniu krytyki amerykańskiej agencji federalnej. Zdrowie pracowników nie było chronione w wystarczającym stopniu

Chwilę temu opublikowany został komunikat amerykańskiej agencji federalnej OSHA (Occupational Safety and Health Administration), zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, w którym skrytykowano firmę Amazon za braki w zakresie bezpieczeństwa pracowników. Choć korporacja była już w przeszłości obiektem dochodzeń władz, to po raz pierwszy zdecydowano się nałożyć karę na szczeblu federalnym. Ma ona charakter symboliczny, nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości zostaną nałożone kolejne.

Amerykańska agencja OSHA, zajmująca się bezpieczeństwem pracy, skrytykowała Amazon za braki w zakresie bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w magazynach.

W rezultacie śledztwa OSHA stwierdzono, że Amazon nie był w stanie zapewnić pracownikom wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, co mogło spowodować znaczący uszczerbek na ich zdrowiu. Pracownicy magazynów amerykańskiej korporacji mieli być narażeni na poważne urazy pleców i inne dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, będące bezpośrednim wynikiem podnoszenia ciężkich paczek oraz przedmiotów, przez bardzo dużą część swojego czasu pracy. Przeanalizowano także dzienniki bezpieczeństwa Amazona, które ujawniły, że wspomniane urazy są powszechne wśród pracowników firmy.

OSHA już wcześniej przyglądała się amerykańskiej korporacji. W grudniu przeprowadziła dochodzenie, które zakończyło się jedynie ustną reprymendą. Tym razem zaproponowano nałożenie kary w wysokości nieco ponad 60 tys. dolarów. Kwotę, na którą zdecydowano się w tym przypadku, choć niewielka dla firmy pokroju Amazona, należy traktować bardziej jako symboliczny gest. To pierwszy przypadek ukarania tej amerykańskiej korporacji przez agencję federalną. Kary nałożone przez OSHA mogą liczyć w skrajnym przypadku nawet miliony dolarów, więc można stwierdzić, że kontrolerzy byli bardzo łaskawi.

Przedstawiciel Amazona oświadczył, że nie zgadza się z końcowymi wnioskami kontroli. Powołał się przy tym na opinie większości pracowników dotyczących bezpieczeństwa ich miejsc pracy. Według niego firma poświęciła bardzo dużo czasu i środków do zmniejszenia ryzyka powstawania urazów mięśniowo-szkieletowych, co spowodowało spadek ich występowania o 15% na przestrzeni trzech lat. Wypowiedź ta kontrastuje nieco z rezultatami inspekcji w szeregu obiektów należących do amerykańskiej korporacji. Wykazały one szereg uchybień, które prowadziły do licznych zwichnięć, złamań, siniaków i ran szarpanych, na skutek utraty kontroli nad paczkami o wadze przekraczającej 25 kilogramów.

Kontrola w Amazonie nie została jeszcze zakończona. Eksperci spodziewają się, że amerykańska korporacja może zostać ukarana kolejnymi reprymendami i karami finansowymi. Trzeba zaznaczyć, że nie tylko Amazon ma problemy z utrzymywaniem odpowiednich standardów pracowniczych. Z kontrowersjami musi się mierzyć także firma Apple, której zarzucono ostatnio pogwałcenie prawa do swobodnego zrzeszania się pracowników w związki zawodowe. Ma to kontrastować z oficjalnym przesłaniem amerykańskiej firmy, w której deklaruje politykę pełnego wsparcia dla praw człowieka.

Źródło: Wired, OSHA, The New York Times