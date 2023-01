Dell i ASRock z najniższym współczynnikiem usterek kart graficznych. MSI liderem w przypadku płyt głównych

Karty graficzne i płyty główne to skomplikowane urządzenia. Choć większość z dostępnych na rynku produktów tego typu cechuje się wysoką jakością, to zdarzają się przypadki, w których konieczne jest skorzystanie z prawa do gwarancji. Szwajcarski sklep Digitec publikuje od niedawna na swoich stronach produktowych rzadko ujawniane dane dotyczące usterek kart graficznych i płyt głównych. Wyniki mogą wydawać się częściowo zaskakujące.

Szwajcarski sklep Digitec opublikował dane dotyczące usterek kart graficznych i płyt głównych w przeciągu 24 miesięcy od zakupu. Liderami w przypadku GPU okazały się firmy Dell i ASRock, zaś w segmencie płyt głównych zwyciężył tajwański MSI.

Dane dotyczą defektów, które pojawiły się w przeciągu pierwszych 24 miesięcy użytkowania produktu określonego typu. Na czele rankingu niezawodności kart graficznych znalazł się Dell, oferujący głównie modele do profesjonalnych stacji roboczych. W tym przypadku nie odnotowano żadnych zwrotów gwarancyjnych. Drugie miejsce należy do stosunkowo nowego gracza (około 4 lata obecności) w tym segmencie rynku – firmy ASRock. Reklamacji ze względu na usterkę podlegało jedynie 0,3% sprzedanych produktów. Ostatnie miejsce podium zajął Gainward ze współczynnikiem 0,4%. Firmy postrzegane często jako liderzy tego segmentu, czyli MSI, ASUS i GIGABYTE, znaleźli się na dalszych pozycjach. Rozczarować może zwłaszcza miejsce tej ostatniej. GIGABYTE ze współczynnikiem 1,8% usterek zajął bowiem dopiero 14. lokatę. Najgorzej wypadła firma Sapphire, która uzyskała wynik na poziomie 2,5%.

Rozpatrując powyższe dane, trzeba mieć na uwadze kilka kwestii. Przede wszystkim, wysoka pozycja Della może częściowo wynikać z obszaru rynku, w który celowane są produkty tej firmy. Zastosowania profesjonalne oznaczają konieczność zapewnienia wyższego poziomu niezawodności. Takie karty graficzne odznaczają się zatem lepszą jakością wykonania, ale i wyższą ceną. Nie bez znaczenia jest też zapewne popularność danego producenta. Może rzutować na pozycję w rankingu zarówno Della, ASRocka, jak i firm uznawanych za liderów segmentu. Należy także pamiętać, że różnice pomiędzy poszczególnymi pozycjami są stosunkowo niewielkie, zwłaszcza w odniesieniu do pierwszych pięciu lokat.

Zgłoszenia usterek płyt głównych są bardziej powszechne. Najlepszy wynik uzyskała firma MSI ze współczynnikiem 2,8% zwrotów gwarancyjnych. Zaraz za nią uplasował się ASUS z wartością 2,9%. Podium zamyka GIGABYTE, w przypadku którego osiągnięto rezultat 3%. Najgorzej wypadła mniej znana firma Supermicro, której współczynnik zgłoszonych usterek dobił do niemal 5%. Wyniki te są mniej zaskakujące, niż w przypadku kart graficznych. Trójka liderów to firmy, które znalazły powszechne uznanie na rynku komponentów komputerowych. Produkty mniejszych podmiotów z kolei, cechują się wyższym poziomem awaryjności.

Ujawnione dane dotyczą także czasu potrzebnego na rozpatrzenie reklamacji. Zajmująca ostatnie miejsce, jeśli chodzi o współczynnik awaryjności GPU - firma Sapphire, najszybciej rozpatruje zwroty gwarancyjne. Średnio potrzebuje na to zaledwie 3 dni. Najgorzej w zestawieniu wypadł GIGABYTE z aż 18 dniami, ale należy brać pod uwagę, że w zestawieniu zabrakło danych dotyczących niektórych producentów. W przypadku płyt głównych rezultaty zaburza nieco pierwsza pozycja. Digitec natychmiastowo oferuje bowiem zamiennik dla produktów firmy Biostar. W przypadku konieczności odesłania płyty głównej do producenta, liderem rozpatrywania reklamacji jest GIGABYTE, co kontrastuje w wynikiem firmy w segmencie GPU. Można przypuszczać, że dłuższy czas reakcji na zwroty gwarancyjne kart graficznych, wiąże się z wyższą ceną, jaką trzeba średnio zapłacić za tego typu produkty w porównaniu do płyt głównych. Producenci są zatem bardziej skłonni do wnikliwego badania każdego przypadku, co wydłuża czas rozpatrzenia każdej sprawy.

Źródło: Digitec, VideoCardz