Death Stranding 2 jest już w produkcji. Norman Reedus znów nie utrzymał języka za zębami

Death Stranding to jedna z najbardziej oryginalnych wysokobudżetowych gier ostatnich lat. Produkcja Hideo Kojimy może zachwycać od strony audiowizualnej czy niepowtarzalnym gameplayem, jednak faktem jest, że zdecydowanie nie jest to tytuł dla każdego. Wielu graczy narzekało na zbyt długi czas gry, kilka nieprzemyślanych rozwiązań, powtarzalność czy ogólną nudę. Jest więc co poprawiać w sequelu, o ile oczywiście takowy nadejdzie. Prawda jest jednak taka, że trudno sądzić, by miało być inaczej. Ostatnie słowa Normana Reedusa wcielającego się w rolę protagonisty w Death Stranding właściwie potwierdzają to, o czym... sam mówił jeszcze w zeszłym roku.

Pozostaje nam więc jedynie czekać na oficjalną zapowiedź Death Stranding 2, jednak raczej nie nastąpi to prędko, biorąc pod uwagę, że produkcja jest dopiero na początkowym etapie.

Jeśli Hideo Kojima chciałby zdradzić komuś swoje najskrytsze tajemnice, to z pewnością nie byłby to Norman Reedus. Aktor już w sierpniu zeszłego roku wygadał się, że trwają negocjacje w sprawie kontynuacji Death Stranding. Teraz temat doczekał się aktualizacji. W rozmowie z magazynem Leo Edit Norman Reedus wprost przyznał, że w zaczęto prace nad kolejną częścią. I na pewno się nie przejęzyczył, bowiem w dalszej części wypowiedzi ponownie o tym wspomniał. Jak mówi: "Ukończenie wszystkich sesji MoCap i innych elementów (do pierwszej części Death Stranding - przyp. red.) zajęło mi może dwa lub trzy lata. To wymaga ogromnej pracy. A potem gra wyszła i zdobyła te wszystkie nagrody. To była wielka rzecz, więc zaczęliśmy drugą część".

Na wypowiedź aktora zareagował sam Hideo Kojima, czyli autor Death Stranding, który zamieścił jedynie krótki wpis "Idź do swojego pokoju, przyjacielu" z trzema dosyć wymownymi zdjęciami. Pozostaje nam więc jedynie czekać na oficjalną zapowiedź gry, jednak raczej nie nastąpi to prędko, biorąc pod uwagę, że produkcja jest dopiero na początkowym etapie. Póki co wiele wskazuje na to, że Death Stranding 2 będzie nieco inną grą od "jedynki", czemu trudno się dziwić - powtórzenie tej samej formuły może być dla wielu graczy sporym rozczarowaniem.

Źródło: Leo Edit, Eurogamer