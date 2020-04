Dead by Daylight już na smartfonach z systemem Android i iOS

Dead by Daylight, czyli znany z pecetów oraz konsol sieciowy survival horror, trafił właśnie na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Właściciele komputerów mogli cieszyć się grą już w 2016 roku, konsol PS4 oraz XOne w rok później, zaś posiadacze Nintendo Switch, dopiero w 2019 roku. Dziś, wyprodukowany przez studio Behavior Interactive tytuł trafia również na smartfony i tablety. Owa gra sieciowa z asymetrycznym trybem rozgrywki jest dozwolona od lat osiemnastu, a co ważne - bezpłatna. No cóż, pozornie bezpłatna, bo aplikacja "otwiera niektóre drzwi" dopiero po dokonaniu mikropłatności. Twórcy zdają sobie sprawę z dotychczasowej popularności gry Dead by Daylight, dlatego te rozwiązanie niespecjalnie dziwi.

XXI wiek to wiek gier sieciowych. Popularność pojedynkowania się przez sieć nigdy dotąd nie była tak wielka. Wśród wszelkich (najczęściej) strzelanek gra Dead by Daylight jest jednak pewnym wyjątkiem wśród wypomnianych klasycznych sieciówek. Nie tylko ze względu na gatunek, ale i całościową oprawę. Twórcom udało się bowiem wkomponować w grę nie tylko licencjonowane, znane z filmów i seriali grozy utwory czy lokacje, ale także postaci takie jak Ghostface’a z Krzyku, Demogorgona ze Stranger Things czy Leatherface’a z Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną. Nie zapominając o "maskotce drużyny", czyli reklamującym grę Freddym Krugerze z Koszmaru z ulicy Wiązów.

No dobrze, obsadę aktorską już przerobiliśmy, a więc na czym polega gra? Tytuł opiera się na rozgrywkach 4v1, gdzie czwórka bezbronnych ludzi musi uciec przed seryjnym zabójcą, reprezentowanym również przez gracza. Przed wszystkimi graczami stoi wiele zadań do wykonania, aby (w zależności od strony po której walczymy) uciec z mapy przed mordercą bądź dopaść czwórkę ofiar. Jeśli jesteście już fanami gry i znacie ją z dotychczasowych platform, po pierwszej instalacji wersji mobilnej (Google Play / App Store) możecie się troszeczkę rozczarować. Tytuł został bowiem wykastrowany o wiele elementów, np. o poszczególne postaci, czy też o całe rozdziały. Być może zmienią to w przyszłości kolejne aktualizacje (bądź mikrotransakcje...). Na pocieszenie można jednak zaznaczyć, że gra występuje w polskiej wersji językowej.

Źródło: Phonearena