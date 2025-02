Coraz większa liczba gier przygotowywana z wykorzystaniem SI to zagrożenie dla deweloperów? Specjaliści są innego zdania

Nie tak dawno temu w Hollywood rozpoczął się strajk aktorów i scenarzystów. Strajk dotyczy wykorzystywania w ich pracy SI, która - jak słusznie zauważają - jest w stanie pozbawić ich pracy. Póki co przynajmniej częściowo, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Nie inaczej ma się sytuacja w branży gier, gdzie do pracy nad nowymi tytułami zaprzęga się narzędzia sztucznej inteligencji. W ostatnim czasie w kwestii tej zabrało głos kilku specjalistów, w tym Richard Wilson.

Podczas gdy podrzędni deweloperzy obawiają się, że SI zajmie ich miejsce przy produkcji gier, pewni specjaliści pokroju Richarda Wilsona są zgoła innego zdania. Twierdzi wszak, że SI da już tylko więcej miejsc pracy.

Chwilę temu było głośno o tym, że Valve zabroniło publikowania w repozytorium Steam gier, które zostały przygotowane na bazie narzędzi wspieranych przez SI. Donosiliśmy także o tym, że gracze nie byli zadowoleni na wieść o korzystaniu z SI do tworzenia przygodowej gry pt. Firmament. Ale takich newsów dotyczących AI w grach będzie coraz więcej, bo i gier na bazie AI będzie coraz więcej. Tak się składa, że w temacie wypowiedziało się ostatnio kilku specjalistów z gamedevu. Co ciekawe, większość z nich wydaje się podchodzić do tematu optymistycznie.

Przykładowo Richard Wilson, szef The Independent Game Developer's Association (TIGA), zauważył, że sztuczna inteligencja „obniży koszty tworzenia gier i przyspieszy ten proces”. I faktycznie, bo choć sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tworzenia gier wideo od lat, to teraz zbliża się do punktu, w którym będzie mogła zrobić znacznie więcej. Zdolność SI do napisania całego scenariusza gry w ciągu kilku minut (jeśli nie sekund), stworzenia głosów dla postaci drugoplanowych i zaprojektowania znacznej części grafiki to niezaprzeczalna rewolucja.

„Powinno to umożliwić studiom automatyzację rutynowych aspektów tworzenia gier, a następnie umożliwić wykorzystanie tej przestrzeni do większej kreatywności i skupienia się na innych obszarach” – dodaje optymistycznie Wilson. Optymistycznie, ponieważ wiele osób z niższych szczebli branży ma świadomość, że SI odsunie od pracy wiele rąk. Ale bać mogą się nie tylko osoby z niższych szczebli. Wspomnieliśmy wszak o scenarzystach, którzy mogą okazać się niepotrzebni, gdy okaże się, że SI pisze scenariusze setki razy szybciej. Taki sam los może spotkać artystów od grafiki, nie wspominając już o kwestii praw autorskich.

Specjaliści pokroju Wilsona twardo obstają jednak przy tym, że SI ułatwi pewne mozolne zadania, uwolni czas pracowników, aby ci mogli zająć się rzeczami bardziej kreatywnymi, a co za tym idzie, by mogli kumulować swoje siły i pomysły w innych ważnych sektorach. Wilson utrzymuje też, że SI zamiast zabrać miejsca pracy w gamedevie, to stworzy nowe. Ja mam z kolei inne pytanie - czy w zalewie obecnej gamingowej tandety, powtarzalności i niedoróbek, SI okaże się wybawcą, czy też dostarczać będzie jeszcze większej ilości półproduktów? Dajcie znać, jak Wy widzicie przyszłość gier w szponach sztucznej inteligencji.

Źródło: Hot Hardware