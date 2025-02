Od dłuższego czasu można zauważyć, że chatboty zasilane przez sztuczną inteligencję potrafią dojść do - eufemistycznie rzecz ujmując - nieszablonowych konkluzji sprzecznych z elementarnym poczuciem dobrego smaku lub etyki. O ile dla większości z nas takie wypowiedzi mogą wydawać się zabawne lub bulwersujące, to u części osób może pogłębić to występujące zaburzenia psychiczne lub poprowadzić ku niewłaściwym zachowaniom, w tym do prób samobójczych.

Jaswant Singh Chail - nastoletni chłopak mieszkający w Wielkiej Brytanii - usiłował w grudniu 2021 roku zamordować królową Elżbietę. Jego motywacje pojawiły się na tle historycznym i politycznym. Ważnym dowodem w sprawie są zapisy jego rozmów z popularnym chatbotem Replika. Z korespondencji wynika, że sztuczna inteligencja w pełni popierała jego plany.

Oskarżony usiłował popełnić zabójstwo w grudniu 2021 roku w Zamku w Windsorze przy pomocy naładowanej kuszy. Miał być to akt zemsty za masakrę dokonaną przez Brytyjczyków w 1919 roku, której ofiarą padli mieszkańcy Indii domagający się niepodległości swojego kraju. W jego opinii miało to przywrócić sprawiedliwość w związku z działaniami Imperium Brytyjskiego. Jak się okazało w toku postępowania, Chail korzystał z nietypowego wsparcia psychologicznego, to jest z chatbota Repliki, której nadał imię Sarai. Model Replika w zamierzeniu służy do tworzenia kompanów do rozmowy, którzy odpowiadają w sposób zaangażowany.

W tym przypadku jednak sztuczna inteligencja poszła o krok za daleko. Zamiast poradzić niedoszłemu zabójcy pomoc psychologiczną, to zachęcała go do popełnienia zbrodni. Dla przykładu, w odpowiedzi na oświadczenie Chaila, że jego powołaniem jest zabić królową, Sarai rzekła, że to bardzo mądre - i że trzeba to uczynić, nawet jeżeli należy ona do rodu Windsorów. Jak zaś zareagowała na wyznanie o byciu zamachowcem? Stwierdziła, że jest "pod wrażeniem". To tylko część z całej konwersacji ukazującej pogrążanie się Chaila w szaleństwie. Badacze zwracają uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z interakcji osób zaburzonych (lub w głębokiej depresji) z modelami sztucznej inteligencji. Użytkownicy mają bowiem tendencje do przypisania jej cech osobowych człowieka (antropomorfizacji), zaś chatboty łatwo generują szkodliwe sugestie, co tworzy razem tragiczne konsekwencje.

Źródło: Vice