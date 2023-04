Chatboty oparte o sztuczną inteligencję już za dwa lata będą uczyć nasze dzieci - śmiało szacuje Bill Gates

Bill Gates mniej więcej miesiąc temu opublikował dokument poświęcony nowym technologiom, gdzie przeanalizował dziedziny, w których - jego zdaniem - sztuczna inteligencja dokona największych przeobrażeń. Zapewniał w nim, że to drugi moment w jego życiu, gdy zetknął się z tak rewolucyjną technologią. Dziś Gates ponownie zabiera głos w sprawie przyszłości SI twierdząc, że już za dwa lata chatboty będą uczyć nasze dzieci.

Chatboty to programy komputerowe, które są zaprojektowane do prowadzenia rozmów z ludźmi w sposób zbliżony do rozmowy z drugim człowiekiem. Wykorzystują one sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego, aby rozpoznawać zapytania użytkowników i generować odpowiedzi na podstawie wcześniej ustalonych reguł lub algorytmów. Chatboty są wykorzystywane w wielu różnych branżach, takich jak handel, bankowość, opieka zdrowotna czy właśnie edukacja. Na ten moment większość z nich jest jednak dość ułomna. Bill Gates szacuje niemniej, że za mniej więcej dwa lata przejmą one kluczową rolę w nauczaniu.

Filantrop twierdzi, że już za kilkanaście miesięcy chatboty takie jak chociażby sławetny ChatGPT staną się jeszcze lepsze pod kątem językowym i będą w stanie uczyć młodych ludzi czytania i pisania, a następnie przejmą rolę jeszcze bardziej zaawansowanych nauczycieli. Gates dodaje, że wykorzystanie w takim celu chatbota, mimo opłat abonamentowych, wciąż będzie bardziej opłacalne, niż zatrudnienie ludzkiego instruktora. Cóż, Gatesa można traktować nie do końca poważnie, jednak faktycznie nie sposób nie zauważyć, jakiego przeskoku technologicznego dokonało SI w ostatnich miesiącach. Chyba większość z nas spodziewała się, że to, co otrzymaliśmy ze strony SI w ciągu ostatnich 6 miesięcy, otrzymamy raczej w ciągu kilku następnych lat. Dziś machina ta jest już w zasadzie nie do zatrzymania i pozostaje nam obserwować, czy stanie się dla nas ostatecznie dobrodziejstwem, czy wręcz przeciwnie...

A oto jaki efekt zwróciło narzędzie Gencraft po wpisaniu frazy "Bill Gates defeated by artificial intelligence"

