Bill Gates publikuje przemyślenia o sztucznej inteligencji i jej przyszłości. Twierdzi, że rozpoczęła się era AI

Rozwój technologiczny związany ze sztuczną inteligencją w ostatnim czasie znacznie przyspieszył, co dało asumpt wielu znanym jednostkom do podzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi przyszłości ludzkości. Rozważania futurologiczne bazujące na szacowaniu wpływu AI na nasze życie stało się jednym z najbardziej ciekawych tematów omawianych w branży technologicznej - co nie dziwi, biorąc pod uwagę możliwe niezwykłe scenariusze oraz wysoką stawkę.

Bill Gates na swojej stronie (gatesnotes.com) opublikował dokument poświęcony nowym technologiom, gdzie analizuje dziedziny, w których - jego zdaniem - sztuczna inteligencja dokona największych przeobrażeń. Zapewnia, że to drugi moment w jego życiu, gdy zetknął się z dogłębnie rewolucyjną technologią (pierwszy raz miało to miejsce przy graficznym interfejsie).

W ramach dostępnej w sieci publikacji Bill Gates przedstawił swoją ocenę potencjału obecnych narzędzi związanych z modelami sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 5-10 lat. Jak wskazuje, do rozważań popchnęły go dwa momenty: zaliczenie przez AI egzaminu biologicznego o wysokiej trudności oraz rezultat pytania o to, co powiedzieć ojcu z chorym dzieckiem. Nie dość, że wyniki były znakomite, to jeszcze inżynierowie z OpenAI osiągnęli odpowiedni poziom złożoności sztucznej inteligencji znacznie szybciej, niż przewidywał to Bill Gates. W związku z tym znany filantrop postrzega je jako najistotniejsze obecne narzędzie przewagi konkurencyjnej. Rozważa także, jak rozwój AI może doprowadzić do zmniejszenia światowych nierówności, szczególnie tych dotykających najuboższych i najmłodszych.

Zostawiając na boku rozważania założyciela Microsoftu odnośnie do definiowania sztucznej inteligencji, Bill Gates podkreśla dwa obszary, w których znajdzie ona zastosowanie najszybciej: służba zdrowia i edukacja. Częściowo też ochrona klimatu. Wynika to z faktu, że sztuczna inteligencja, przy odpowiedniej personalizacji, zwiększy produktywność jednostki przez bycie osobistym asystentem (np. załatwiającym formalności). Zarazem właśnie systemy edukacji i opieki zdrowotnej cierpią na brak dobrze opłacanej i wykwalifikowanej kadry. Wydaje się też przy tym, że wiele czynności analitycznych w medycynie można pozostawić algorytmom z dobrym skutkiem. Należy zwrócić uwagę, że Bill Gates analizuje zjawisko w ujęciu globalnym, w tym kraje ubogie (głównie południowe). W tym przypadku AI może stanowić coś więcej niż ułatwienie pracy. Miliarder zaznacza, że prace jego fundacji będą skupiać się zaangażowaniu AI w walce z malarią, AIDS czy gruźlicą w państwach z nierozwiniętym systemem zdrowia.

Czy wizja Billa Gates przekonuje? Z całą pewnością należy do optymistycznych, co koresponduje z faktem prowadzenia przez niego światowej fundacji charytatywnej. Jeśli ktoś chciałby poznać głębiej inspiracje skłaniające autora do powyższych przemyśleń (w szczególności w warstwie teoretycznej), to podał on książki, które wpłynęły znacząco na jego sposób myślenia: "Superintelligence" Nick Bostroma, "Life 3.0" Maxa Tegmarka oraz "A Thousand Brains" autorstwa Jeffa Hawkinsa.

Źródło: Gates Notes