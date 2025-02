Chcesz opublikować grę na Steam z elementami wygenerowanymi przez Sztuczną Inteligencję? Valve stawia sprawę jasno

W ostatnim czasie na światło dzienne wyszła sprawa dotycząca publikowania gier na platformie Steam, które zawierają w sobie różne elementy wygenerowane przez Sztuczną Inteligencję. Pewien mniejszy producent gier chciał się przekonać, jak wygląda sytuacja u Valve. Stworzył więc grę, w której gołym okiem można było zauważyć, że materiały graficzne zostały wygenerowane, a nie utworzone ręcznie. Okazuje się, że platforma na ten moment, ma dość restrykcyjne zasady.

Kwestia legalności dotycząca materiałów wygenerowanych za pomocą Sztucznej Inteligencji nadal jest bardzo dyskusyjna. Valve postanowiło więc nie publikować gier na platformie Steam, które oparte są o takie elementy.

Cała sprawa opiera się na sytuacji, w której wspomniany producent dwukrotnie próbował opublikować grę na Steamie z "dość wyraźnie widocznymi elementami, wygenerowanymi przez Sztuczną Inteligencję". Na odpowiedź nie czekał 2 - 3 dni, jak to zazwyczaj ma miejsce przy weryfikacji, a cały tydzień. Odpowiedź otrzymana od Valve nie pozostawiała złudzeń: "(...) nie możemy publikować gier, do których deweloper nie ma niezbędnych praw". Decyzja była oczywiście uzasadniona tym, że legalność generowanych materiałów przez SI pozostawia obecnie wiele do życzenia. Natomiast jeśli twórca jest w stanie udowodnić, że te elementy zostały wygenerowane ze zbioru danych, do którego ma prawa autorskie, to nie ma żadnego problemu. Jednak sami dobrze wiemy, jak sytuacja klaruje się obecnie.

Za drugim razem producent postanowił ręcznie zmienić grafiki, aby nie przypominały tych wcześniejszych, jednak odpowiedź platformy była identyczna. Valve stara się dostosować swój regulamin do dynamicznie zmieniających się czasów. Na ten moment kwestia praw autorskich takich materiałów nie jest do końca rozwiązana. Jeśli więc zostaną dokonane odpowiednie regulacje, to na platformie zobaczymy gry, w których materiały zostały wygenerowane przez Sztuczną Inteligencję i Valve nie wyklucza takiej opcji, a chce iść z postępem technologicznym. Dopóki jednak nie zostanie to wyjaśnione, twórcy, którzy będą chcieli opublikować taką produkcję, mogą się spotkać z jednym rezulatatem - prośbą o przedstawienie dowodów, że posiadają pełne prawa do utworzonych zasobów.

Źródło: TechPowerUp