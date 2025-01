Steam z dużą aktualizacją. Klient doczekał się odświeżonego wyglądu i kilku nowych funkcji

Steam jest największą platformą dystrybucji cyfrowej. Wygląd i funkcjonalność klienta ewoluowała przez lata. Choć firma Valve unika raczej nagłych i radykalnych zmian, to od czasu do czasu pojawiają się aktualizacje z nowymi funkcjami oraz odświeżonym wyglądem. Tak jest w przypadku najnowszej wersji Steama. Znaczące zmiany objęły zwłaszcza nakładkę dostępną wewnątrz gry. Wprowadzone modyfikacje ucieszą wielu użytkowników.

Najnowsza wersja Steama oferuje odświeżony wygląd głównego okna, poprawę wielu błędów oraz całkowicie przebudowaną nakładkę dostępną wewnątrz gry, wraz z nowymi funkcjami.

Zmiany były testowane od kwietnia bieżącego roku. Teraz udostępniono je każdemu użytkownikowi. Jak zaznacza Valve, nie wszystkie modyfikacje są bezpośrednio widoczne, ponieważ klient doczekał się znaczących usprawnień w zakresie współdzielenia kodu pomiędzy pulpitowym Steamem, trybem Big Picture i Steam Deckiem. Ma to pozwolić na szybszą implementację zmian i pozwolić na ich ujednolicenie z urządzeniem przenośnym. Pierwszym elementem, który rzuca się oczy po uruchomieniu nowej wersji Steama jest jednak nieco odświeżony interfejs. Co prawda, układ i projekt kart poszczególnych gier pozostał ten sam, ale dokonano drobnych modyfikacji w wyglądzie górnej i dolnej belki klienta oraz użytej czcionki. Inaczej wyglądają także rozwijane listy dla każdej z kategorii (w tym lista powiadomień), a także ustawienia klienta. Przeprojektowano również okno, w którym można zarządzać zrzutami ekranu zrobionymi podczas rozgrywki. Dzięki zmianom wizualnym klient wygląda nowocześniej i według mnie korzysta się z niego przyjemniej.

Prawdziwa rewolucja objęła nakładkę dostępną wewnątrz gry. Na dole strony umieszczono menu z łatwo dostępnymi przyciskami, które otwierają poszczególne elementy interfejsu. Całość można sobie teraz dowolnie zorganizować pod własne wymagania. Z nowych funkcji na szczególne wyróżnienie zasługuje okno, w którym możemy tworzyć własne notatki. Możliwe jest następnie ich przypięcie w dowolnym miejscu ekranu, by wyświetlały się także po zamknięciu nakładki. Co więcej, da się także skonfigurować ich przezroczystość. Łatwo sobie wyobrazić zastosowanie tej funkcji choćby w grach pokroju Dark Souls czy Elden Ring, które pozbawione są standardowego dziennika. Z nakładki mamy oczywiście dostęp także do funkcji obecnych w poprzednich wersjach klienta, w tym przeglądarki internetowej. Możliwa jest także minimalizacja wszystkich okien za pomocą jednego kliknięcia.

Klient Steam ewoluuje i są to najwyraźniej zmiany dobrze przemyślane. Choć sam rdzeń funkcjonalności pozostał niezmieniony, to dodano bardzo przydatne elementy, które powinny uprzyjemnić rozgrywkę prowadzoną za pośrednictwem platformy Valve. Oczywiście najnowsza aktualizacja wprowadza szereg innych poprawek, spośród których można wymienić lepszą obsługę kontrolerów, czy wprowadzenie akceleracji sprzętowej dla wersji na Linuksa i macOS. Naprawiono także liczne błędy, na które napotkali użytkownicy w poprzednich edycjach klienta. Z pełną listą zmian można zapoznać się na oficjalnej stronie Steama.

Źródło: Steam