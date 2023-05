Steam rozpoczyna oferowanie darmowych wersji trial gier - na pierwszy ogień idzie Dead Space Remake

W ostatnich latach dostęp do gier np. w ramach wersji demo został mocno zepchnięty na margines, co doprowadziło do sytuacji, że przy zdecydowanej większości gier nie było możliwości sprawdzenia danej produkcji, zanim jej po prostu nie kupiliśmy. Dzisiaj chęć wcześniejszego sprawdzenia danej produkcji jest tym większa, bowiem jakość premierowo wydawanych tytułów stoi na rozczarowującym poziomie (delikatnie mówiąc). Możliwe, że w najbliższym czasie w pewnym stopniu będzie chciała temu zaradzić platforma Steam.

Steam rozpoczyna wprowadzać wersje trial gier, które pozwolą na sprawdzenie danej produkcji przez maksymalnie 90 minut, zanim zdecydujemy się na zakup. Na pierwszy ogień poszła gra Dead Space.

Na Steamie ogłoszono wprowadzenie nowego pomysłu na sprawdzanie gier zanim jeszcze je kupimy. Mowa o wersjach trial, w których mamy dostęp do całej zawartości gier, a jedyne co nas ogranicza to czas. Na początek wprowadzono testową wersję Dead Space Remake, gdzie zaoferowano 90 minut rozgrywki bez konieczności zakupu gry. Jest to szybszy sposób na przetestowanie produkcji, zamiast jej kupienia i ewentualnego zwrotu jeśli nie graliśmy dłużej niż dwie godziny. Oczywiście na razie trial zaoferowano tylko w Dead Space Remake, jednak pomysł ma być sukcesywnie rozwijany i wdrażany w kolejnych tytułach.

Pomysł wydaje się być naprawdę dobry i oczywiście może okazać się kolejną zachętą do korzystania z platformy firmy Valve. Biorąc pod uwagę jak fatalnie prezentują się niektóre z komputerowych premier ostatnich tygodni (Forspoken, Redfall, Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part I czy Wo Long: Fallen Dynasty), wprowadzanie wersji testowych z całą pewnością pozwoli uniknąć sytuacji niepotrzebnego wtopienia pieniędzy w niedopracowany tytuł. Z drugiej strony Dead Space Remake to dopiero pierwsza jaskółka, a dopiero najbliższe miesiące pokażą czy inicjatywa Valve będzie faktycznie mocno rozwijana w kolejnych grach.

Steam is now offering game trials. Dead Space remake has a 90 minute free game trial https://t.co/Wa5da1PX3s pic.twitter.com/4hUqVyy16O — Wario64 (@Wario64) May 15, 2023

Źródło: Steam, Twitter @Wario64