ChatGPT pozwoli każdemu generować obrazy za darmo. Użytkownicy spotkają się jednak ze sporymi limitami

Najważniejsza usługa od organizacji OpenAI, czyli ChatGPT, doczekała się nowej funkcji dla użytkowników, którzy korzystają z darmowej odsłony. Do tej pory możliwość generowania obrazów bezpośrednio w okienku czatu była dostępna jedynie dla abonentów planu ChatGPT Plus (20 dolarów miesięcznie). Od teraz będą mogli z niej korzystać wszyscy, natomiast bez uiszczenia opłaty będzie ona naprawdę znacząco ograniczona i bez trudu znajdziemy lepszą alternatywę.

Nowa opcja w darmowym planie dla usługi ChatGPT jest stopniowo udostępniana dla wszystkich użytkowników. Oczywistym celem jest zachęcenie ich do wykupienia planu, w którym nie spotkają się z ograniczeniami. Za generowanie obrazów w okienku czatu odpowiada model AI o nazwie DALL-E 3, którego stworzyła firma Stability AI. Niestety dzienny limit dla użytkowników, którzy korzystają z bezpłatnej odsłony ChatGPT, to zaledwie dwa obrazy. Tak naprawdę nie sposób się nawet zapoznać z możliwościami tego modelu w tak nikłym zakresie. Na rynku jest jednak dostępna dużo lepsza opcja, którą udostępnia Microsoft, a jest nią Image Creator.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.



Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I