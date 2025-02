ChatGPT lepszy od lekarzy. Chatbot od OpenAI wyprzedził nawet tych, którzy mogli korzystać z jego pomocy

Sztuczna inteligencja (w kontekście tego materiału określenie to zostało użyte wyłącznie do opisania dużych modeli językowych [ang. LLM]) to coraz popularniejsze rozwiązanie, które dziś dynamicznie rozwija niemal każde większe przedsiębiorstwo. Technologia ta okazuje się całkiem pomocna w wielu dziedzinach, takich jak medycyna. Jedno z badań pokazuje, że model GPT-4 od OpenAI może być przydatny w diagnozie pacjentów, ale nie każdy potrafi wykorzystać jego możliwości.

Sztuczna inteligencja potrafi dziś coraz więcej i jak się okazuje, już pod koniec 2023 roku była w stanie diagnozować pacjentów. Rozwiązanie to może być naprawdę pomocne - o ile lekarze zostaną przeszkoleni w jego obsłudze.

fot. Pixabay (orzalaga)

Badanie, w którym wzięło udział 50 lekarzy, miało odpowiedzieć na pytanie: czy duże modele językowe okażą się pomocą dla lekarzy w diagnozowaniu pacjentów? Grupa kontrolna korzystała z konwencjonalnych zasobów. Wyniki co prawda ukazały się 28 października 2024 roku, natomiast samo badanie było przeprowadzane w okresie od 29 listopada do 29 grudnia 2023 roku. Całość oparto więc o wspomniany model językowy GPT-4. Okazało się, że pomoc ze strony sztucznej inteligencji nie była zbyt duża, wszak nieznacznej poprawie uległ głównie czas, jaki lekarz poświęcał na każdy przypadek. Mediana w przypadku postawienia trafnej* diagnozy z chatbotem wynosiła 76%, a bez niego 74%. Przy okazji odkryto jednak, że „sam” model AI potrafi przewyższyć w tym procesie lekarzy - nawet tych, którzy korzystali z jego pomocy.



fot. Pixabay (fernandozhiminaicela)

ChatGPT oparty wówczas na modelu GPT-4 uzyskał 90% skuteczność w stawianiu poprawnej diagnozy. Nasuwa się pytanie: dlaczego lekarze, którzy z nim współpracowali, osiągnęli gorsze wyniki? Głównym powodem było to, że nie każda osoba potrafi w pełni wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, więc na tym polu niezbędne jest dodatkowe szkolenie. Formułowanie zapytań (tzw. promptów) jest bowiem niezwykle istotne. Oczywiście nie oznacza to, że chatboty zastąpią nam teraz lekarzy, ponieważ nadal borykają się z wieloma problemami i nie w każdym przypadku postawią prawidłową diagnozę. Sztuczna inteligencja może jednak z czasem stać się całkiem wartościowym narzędziem, które okaże się pomocą dla lekarzy.

*lub częściowo trafnej (bardziej szczegółowy opis tego i innych aspektów w samym badaniu - link na początku materiału)

Źródło: JAMA Network, fot. mobilna Pixabay