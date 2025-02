Aplikacja ChatGPT dla systemu Windows już dostępna dla każdego. Generowanie obrazów, rozmowy głosowe i wiele więcej

Chatbot od OpenAI, czyli znany niemalże każdemu ChatGPT, dostępny jest dla wszystkich użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Nie brakuje również aplikacji na systemy iOS i Android, a od niedawna także na macOS. W drugiej połowie października 2024 roku część użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z systemem Windows, mogła zapoznać się z wersją testową omawianej aplikacji. OpenAI właśnie udostępniło ją za darmo dla wszystkich.

Aplikacja ChatGPT na systemy Windows 10 i 11 jest już oficjalnie dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników. Nie musimy więc opłacać żadnego abonamentu, aby skorzystać z pełnej funkcjonalności.

Mimo że OpenAI blisko współpracuje z firmą Microsoft, to aplikacja ChatGPT wkroczyła do ekosystemu Windows w ostatniej kolejności. Każda osoba może ją już bezpłatnie pobrać z Microsoft Store pod tym adresem. Wymaganiem, co do systemu operacyjnego, jest Windows 10 przynajmniej w wersji 17763.0. Po zainstalowaniu aplikacji będziemy mogli ją wywołać przez dedykowany skrót (Alt + Spacja), a także skorzystać z funkcji głosowych (płynne rozmowy w czasie rzeczywistym - istnieją limity w kwestii ilości darmowych użyć). Oczywiście do naszej dyspozycji pozostają wszystkie inne opcje, które dostępne są na platformie internetowej.

Do tych ostatnich można zaliczyć generowanie obrazów, załączanie plików z komputera, czy też tworzenie wykresów. ChatGPT umożliwi nam również generowanie kodu w różnych językach programowania. Możliwości jest więc całkiem sporo, ale nadal należy mieć na uwadze, że żaden chatbot nie zapewni nam wiarygodnych odpowiedzi w 100%. Mimo że rozwiązanie od OpenAI radzi sobie na tym polu coraz lepiej, to nadal cierpi na halucynacje (przedstawianie fałszywych informacji jako prawdziwe). Pamiętajmy więc, żeby w ważnych kwestiach zawsze dodatkowo weryfikować odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

Źródło: OpenAI, fot. mobilna Unsplash (Mariia Shalabaieva)