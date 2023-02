Cena wafli krzemowych wykorzystywanych do produkcji półprzewodników spadła po raz pierwszy od 3 lat

Według danych napływających z Tajwanu dochodzi do spadku cen sprzedażowych wafli krzemowych, wykorzystywanych do produkcji półprzewodników które znajdziemy w elektronice. Wpływ na to mają mniejsze zamówienia które są obecnie notowane w pierwszym kwartale 2023 roku oraz dalszy przewidywany spadek popytu w drugim kwartale tego roku. Niestety, może nie mieć to jednak wpływu na ceny elektroniki konsumenckiej.

Tajwańscy wytwórcy wafli krzemowych obniżają ceny swoich wyrobów które są wykorzystywane do produkcji półprzewodników. Spadki mogą być kontynuowane również w drugim kwartale 2023 roku jednak mogą nie mieć wpływu na ceny jakie widzimy w sklepach.

Raporty z Tajwanu sugerują, że ceny wafli krzemowych w rozmiarach 6, 8 oraz 12 cali zaczynają spadać. Chociaż krzem jest najpopularniejszym materiałem do produkcji półprzewodników to istnieją również inne rodzaje podłoży, takie jak azotek galu lub węglik krzemu. W ostatnich trzech latach ceny wafli krzemowych rosły ze względu na rosnący popyt na półprzewodniki wykorzystywane do produkcji elektroniki. Obecne obniżki te mają wynosić poniżej 10% i należy pamiętać, że dotyczą one cen spotowych – bezpośrednio transakcyjnych, nie kontraktowych, które są negocjowane przez strony na długo przed planowaną dostawą.

Spadek cen spotowych może skłonić klientów do negocjacji długoterminowych cen kontraktowych. Należy pamiętać, że nawet niewielka obniżka ceny może mieć ze względu na skalę duży wpływ na ewentualne oszczędności. Wielu producentów układów scalonych negocjuje również wstrzymanie dostaw zamówionych wcześniej wafli, ponieważ w pierwszym kwartale 2023 nastąpił spadek popytu który może mieć swoją kontynuację w drugim kwartale 2023 roku. Tutaj jednak wiele zależy od stanu światowej gospodarki. Można mieć tylko nadzieję, że wpłynie to na obniżenie cen elektroniki dla klientów końcowych ale na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać jakieś wiążące wnioski.

Źródło: TechPowerUP