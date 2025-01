Batman: Arkham Knight - gra wkrótce może się powiększyć o nową zawartość. Zaobserwowano nietypową aktywność na Steamie

Od premiery finalnej części trylogii Arkham minęło już jakieś 8 lat. Wielu nadal pamięta męki związane z niemal niegrywalnym pecetowym portem - na tyle, że wersję ze Steama tymczasowo usunięto z tamtejszego katalogu. Minął czas i dziś zwieńczenie losów Mrocznego Rycerza prezentuje się od dawna znakomicie - na tyle, że fani nierzadko robią korzystne dlań porównania choćby z zeszłorocznym Gotham Knights. I kto wie, może właśnie to dało twórcom do myślenia.

Na podstawie ostatniej aktywności na Steamie istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej zawartości do Batman: Arkham Knight.

Jak można zobaczyć na Steam Database, deweloperzy ze studia Rocksteady testują potencjalnego pierwszego w grze patcha z nową zawartością od dobrych kilku lat. O cóż może chodzić? Jako że niemal równo dwa lata temu doszło do domniemanego wycieku bardzo wielu tytułów z bazy GeForce NOW - w tym Batman: Arkham Knight RTX Remaster - to może być podpowiedzią. Bo choć przedstawiciele NVIDIA zastrzegli m.in., iż owa rozpiska nie jest niczym wiążącym, trudno zignorować tak konkretną listę czy to nowych gier, czy uaktualnień.

Znamienne jest też to, że jeszcze tej jesieni na konsole Nintendo Switch szykowane jest Batman: Arkham Trilogy. Być może zatem Rocksteady faktycznie przygotowuje ostry szturm w tym kierunku, choć oczywiście na razie mamy do czynienia z czystymi spekulacjami. Na pewno upływ czasu nie tylko nieprawdopodobnie ocieplił wizerunek Arkham Knight, ale wręcz przyćmił poprzednie odsłony serii. Spory w tym udział ma znakomita, niesamowicie klimatyczna oprawa, która mimo upływu lat nadal się trzyma. Wystarczy zresztą rzucić okiem na jakiekolwiek nagranie z rozgrywki i wyobrazić sobie, jak mogłoby to wyglądać np. z dodatkiem Ray Tracingu.

Źródło: WCCFtech