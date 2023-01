Avatar - koncepcyjny materiał wideo na Unreal Engine 5 sugeruje, jak może wyglądać nadchodząca gra od Ubisoftu

Za nami kinowa premiera filmu sci-fi pt. Avatar: Istota Wody, który zdaniem sporej części widzów cierpiał na podobne bolączki, co odsłona z 2009 roku. Mianowicie nowy film Jamesa Camerona po raz kolejny urzekł efektami specjalnymi, jednak rozczarował scenariuszem. Miejmy jednak nadzieję, że gra Ubisoftu w uniwersum Avatara okaże się przynajmniej nieco lepsza fabularnie, a póki co możemy zapoznać się z fanowskim materiałem wideo, który sugeruje, jak może wyglądać zapowiedziane w 2017 Avatar: Frontiers of Pandora.

Osoby, które nie mogą doczekać się gry pt. Avatar: Frontiers of Pandora mogą zapoznać się z fanowskim filmem koncepcyjnym, który sugeruje, jak może wyglądać produkcja Ubisoftu.

Avatar: Frontiers of Pandora jest grą zapowiedzianą przed niemal sześcioma laty. Za jej przygotowanie odpowiada zespół stojący m.in. za Tom Clancy's The Division. Będzie to przygodowa gra akcji, która pozwoli nam wziąć udział w konflikcie pomiędzy Na'vi a chciwymi kolonistami, równoczesne poznając fantastyczne krajobrazy. Jak dotąd, otrzymaliśmy wyłącznie jeden oficjalny trailer (przed rokiem), który zamieszczamy poniżej. Jednak osoby, które szczególnie nie mogą doczekać się gry, mogą zapoznać się także z nowym fanowskim filmem koncepcyjnym, który pojawił się na youtube'owym kanale TeaserPlay.

Fanowski filmik koncepcyjny, który znajdziecie na samym końcu niniejszego newsa, przygotowany został w oparciu o silnik Unreal 5 i wykorzystuje takie rozwiązania jak Lumen, Nanite oraz ray tracing. Materiał może stanowić wskazówkę, jak będzie wyglądać ubisoftowskie Frontiers of Pandora, choć jak wiadomo, Francuzi przy pracach nad grą korzystają z autorskiego silnika Snowdrop. "Ponieważ silnik jest zbudowany w sposób modułowy, łatwo jest tu wymieniać i ulepszać całe systemy. Taka budowa pozwala nam przesunąć granice jakości i wydajności animacji, dźwięku i grafiki." - powiedział jakiś czas temu na temat silnika Snowdrop Nikolay Stefanov, dyrektor techniczny w Ubisoft Massive. Jeśli chodzi o datę premiery Frontiers of Pandora, to spodziewamy się, że nastąpi to nie później niż 31 marca 2024 r. Gry możemy spodziewać się na PC i na konsolach nowej generacji. A teraz wspomniany materiał koncepcyjny:

Źródło: TeaserPlay