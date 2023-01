Atomic Heart zadebiutuje już za kilka tygodni. Studio Mundfish zadbało o polskich graczy

Z dużym prawdopodobieństwem zainteresowanie rosyjską grą pt. Atomic Heart nie jest już tak spore, jak było na początku, a więc w połowie 2018 roku (jeszcze przed konfliktem na wschodzie). Istnieje jednak równie duże prawdopodobieństwo, że wciąż są wśród nas gracze szczególnie mocno wyczekujący tej produkcji. To właśnie dla nich mamy dobre wieści - oto okazuje się bowiem, że gra pojawi się w Polsce w wydaniu fizycznym, a także z pełnym dubbingiem!

Kto by pomyślał, że gra, która tworzona jest przez zagraniczne studio i nie jest też produkcją AAA otrzyma polski dubbing oraz fizyczne wydanie?

Jeśli chodzi o luty 2023 roku, to w miesiącu owym czekają nas przynajmniej cztery mocne premiery: Deliver Us Mars, Dziedzictwo Hogwartu, Company of Heroes 3 oraz tytułowe Atomic Heart (zanosiło się jeszcze na Dead Island 2, ale ostatecznie na zombiaki poczekamy sobie do kwietnia). Nieźle jak na luty, prawda? A to wciąż nie koniec dobrych wieści! Okazuje się bowiem, że gra Atomic Heart pojawi się w naszym kraju nie tylko w cyfrowej, ale i w pudełkowej wersji.

Jakby tego było mało, produkcja studia Mundfish otrzymała także pełny polski dubbing, co nie zdarza się zbyt często, zwłaszcza gdy nie mamy do czynienia z grami kalibru AAA. Warto jeszcze dodać, że pudełkowa wersja gry (na konsole PlayStation oraz Xbox) wyceniona została na około 260 zł. Co do wersji PC - cen jeszcze nie znamy, ale można spodziewać się kwoty nieco niższej (a przynajmniej nie wyższej) od konsolowych. A jeśli nie interesują nas wydania fizyczne, to warto dodać, że Atomic Heart w dniu swojej premiery (21 lutego) trafi także do biblioteki Game Pass.

Źródło: Mundfish