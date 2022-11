Atomic Heart z datą premiery i nowym dynamicznym zwiastunem. Czas rozgrywki szacowany na 20 godzin

Z dużym prawdopodobieństwem zainteresowanie rosyjską grą pt. Atomic Heart nie jest już tak spore, jak było na początku, a więc w połowie 2018 roku (jeszcze przed konfliktem rozgrywającym się na wschodzie). Istnieje jednak równie duże prawdopodobieństwo, że wciąż są wśród nas gracze szczególnie wyczekujący tej produkcji. To właśnie dla nich mamy dobre wieści - oto poznaliśmy bowiem datę premiery Atomic Heart. Zagramy już 21 lutego 2023 roku.

Nareszcie poznaliśmy konkretną datę premiery gry pt. Atomic Heart. Zagramy już 21 lutego 2023 roku. W związku z zapowiedzią jest też nowy zwiastun.

Jeśli chodzi o gaming, to luty przyszłego roku zanosi się wyjątkowo dobrze. W owym miesiącu zadebiutuje chociażby Deliver Us Mars, Dead Island 2, Hogwarts Legacy oraz Company of Heroes 3. Jak się jednak okazuje, lutowy debiut zaliczy także Atomic Heart, a więc zapowiedziana przed nieco ponad czterema laty gra, którą to okrzyknięto z marszu "rosyjskim Bioshockiem". Obecnie znamy jednak nie tylko datę premiery gry, ale także jej długość. Gameplay ma zabrać od 13 do 20 godzin. Niewykluczone jednak, że po premierze gry twórcy zdecydują się na dodatki typu DLC.

Atomic Heart ma nas przenieść do utopijnego świata "cudów i doskonałości", w którym ludzie żyją w harmonii ze swoimi wiernymi robotami. Cóż, przynajmniej żyli do momentu, kiedy tragiczny wypadek (a może spisek?) wpłynął negatywnie na premierę nowego systemu kontroli tychże robotów. W efekcie tego i wielu innych tajemniczych wydarzeń, roboty zbuntowały się przeciw twórcom, a ich buntowi towarzyszą także inne zmutowane stworzenia. Gracz w roli głównego bohatera będzie jedynym, który może powstrzymać te szaleństwo. Rozgrywka ma cechować się niezwykle dynamiczną walką i zróżnicowanymi wrogami. Możecie się o tym przekonać dzięki najnowszemu zwiastunowi:

Źródło: Mundfish