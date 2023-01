Redfall - nadchodząca gra od twórców Prey nie będzie kolejnym Left 4 Dead. Grze będzie bliżej do popularnej serii Ubisoftu

O czym myślisz, gdy słyszysz o studiu Arkane? Prawdopodobnie od razu kojarzą Ci się gry takie jak Dishonored, Deathloop czy Prey, a więc wyśmienite, ale wciąż bardziej liniowe produkcje. Dlatego pewnym zdziwieniem może być, że obecnie Arkane pracuje nad tytułem o otwartym świecie, nie wspominając już o tym, że będzie w nim miejsce także na zabawę w kooperacji dla czterech graczy. Dodając do tego wampirzą tematykę, nie ma się co dziwić, że wielu graczy pomyślało o Redfall jako kolejnym Left 4 Dead czy Back 4 Blood.

Redfall, choć na pierwszy rzut oka przypomina m.in. Left 4 Dead, to gameplay'owo i klimatycznie ma przypominać bardziej Far Cry'a. Szkoda tylko, że Arkane nie sprecyzowało, którą część...

W sprawie tego, czym dokładniej będzie Redfall zabrał w końcu głos Ricardo Bare, dyrektor kreatywny Arkane. Przede wszystkim podkreślił, że nic w tym dziwnego, iż wielu graczy skojarzyło Redfall z Left 4 Dead czy Back 4 Blood. "Są tu cztery grywalne postacie, możesz grać w kooperacji i działasz przeciwko nieumarłym" - zauważył. "Jednak jeśli chodzi o sposób w jaki będziesz doświadczał zabawy, to Redfall zupełnie nie przypomina tych gier" - stwierdził Bare, dodając, iż zabawa będzie tu przypominać bardziej ubisoftowską serię Far Cry. Szkoda tylko, że Arkane nie doprecyzowało, którą część tejże serii ma na myśli, bowiem kilka ostatnich nie cieszy się przesadnym uwielbieniem ze strony graczy.

Co do samej gry, Redfall będzie pierwszoosobową strzelanką, która powinna pojawić się na pecetach oraz konsoli Xbox Series X/S w czerwcu tego roku. Fabularnie gra zabierze nas na fikcyjną wyspę Redfall w stanie Massachusetts, która stała się celem inwazji wampirów. Potwory doprowadziły do zaćmienia słońca i odcięły to miejsce od świata zewnętrznego. Krwiopijcy rządzą teraz nocą, a za dnia okolice patrolują ich ludzcy wyznawcy. Jak można się domyślać, gracz wcieli się więc w jednego z uwięzionych na wyspie ludzi, by spróbować odkryć, jaki jest cel wampirów, a ostatecznie - by pokrzyżować ich plany.

Źródło: Games Radar