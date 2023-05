Aurora genAI - Intel prezentuje model sztucznej inteligencji z bilionem parametrów. Rozwój w dziedzinie nauki stoi otworem

Raptem wczoraj Intel zaprezentował swój superkomputer Aurora o mocy 2 exaflopów (1 exaflop to 1000000 teraflopów), który zbudowany jest z ponad 20 tys. procesorów Intel Xeon oraz więcej niż 60 tys. układów graficznych z serii Intel Data Center GPU Max, a już dziś dowiadujemy się, jakie będzie jego główne zadanie. Posłuży on do zasilenia nowego modelu sztucznej inteligencji o nazwie Aurora genAI. Pod względem parametrów będzie dużo lepszy od obecnego GPT-3.

Opracowany przez OpenAI model GPT-3 składa się ze 175-miliardów parametrów (wartość ta określa możliwości). Natomiast tworzony przez Intela Aurora genAI może się pochwalić aż 1-bilionem parametrów. Mamy więc 5,7-krotnie większe możliwości. Sam Intel chwali się, że zastosowane w swoim superkomputerze procesory graficzne z serii Intel Data Center GPU Max są o 30% bardziej wydajne w różnych zadaniach (choćby w aplikacjach HPC, które napędzane są przez algorytmy SI) od układów NVIDIA H100. Jednak Aurora genAI nie ma zamiaru konkurować z ChatGPT. Model opracowano z myślą o rozwoju w dziedzinach naukowych. Trenowany będzie na tekstach i danych powiązanych z tą tematyką, a także ogólnych opisach i różnorodnym kodzie.

Today at #ISC23, @codenative announced that Intel has completed the physical delivery of more than 10,000 blades to @argonne for the Aurora supercomputer! The 2 ExaFLOP supercomputer will house more than 20,000 CPUs and more than 60,000 GPUs. https://t.co/rZMuy2SOTb pic.twitter.com/LORSeJOcgn