ASUS Zenfone 10 pojawił się w bazie Geekbench. Smartfon nie będzie już tak kompaktowy jak poprzednik

ASUS już od kilku lat robi jedne z najciekawszych flagowców z Androidem. Jeszcze niedawno smartfony tego producenta wyróżniały się aparatem fotograficznym z obrotowym mechanizmem, dziś natomiast cechują się stosunkowo niewielkimi gabarytami - w końcu mało które modele mają dziś ekrany o przekątnej poniżej 6 cali. Wygląda jednak na to, że nadchodzący Zenfone 10 nie będzie już taki mały jak poprzednicy. Na szczęście wydajności mu nie zabraknie.

Wygląda na to, że Zenfone 10 nie będzie już tak kompaktowy jak poprzednik. Dotychczasowe doniesienia wskazują, że smartfon otrzyma 6,3-calowy panel AMOLED z odświeżaniem 120 Hz.

ASUS Zenfone 10 z oznaczeniem AI2302 doczekał się właśnie pierwszego testu w popularnym benchmarku Geekbench. Urządzenie uzyskało wynik 2008 pkt w teście Single-Core oraz 5454 pkt w teście Multi-Core. Specyfikacja jasno wskazuje, że na pokładzie znalazł się chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a więc najmocniejszy w tym momencie SoC dla smartfonów z Androidem. Poniższe dane sugerują nam także, że na pokładzie znalazło się 16 GB pamięci RAM, a całość pracowała pod kontrolą systemu Android 13.

Wygląda na to, że Zenfone 10 nie będzie już tak kompaktowy jak poprzednik, jednak nadal daleko mu będzie do miana "patelni". Dotychczasowe doniesienia wskazują, że smartfon otrzyma 6,3-calowy panel AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Urządzenie ma posiadać 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej, aparat z głównym obiektywem 200 MP z OIS, a obudowa ma być dostępna w trzech kolorach i powinna spełniać normy certyfikatu IP68. Póki co nie wiadomo nic więcej o omawianym smartfonie. Spekuluje się, że zadebiutuje on dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.

Źródło: MySmartPrice