Gra o tron - w drodze ma być MMORPG w świecie znanym z kultowych książek i serialu. Twórcy Warhaven na pokładzie

Serial bazujący na prozie George'a R.R. Martina to jeden ze współczesnych fenomenów w popkulturze. Niejeden z nas zaczynał nawet swoją przygodę z oglądaniem produkcji telewizyjnych właśnie od Gry o tron, z wypiekami na twarzy oczekując kolejnych odcinków. Późniejsze sezony już nie były takie świetne, ale uniwersum w dalszym ciągu rozwijają produkcje HBO. Znamy także gry nawiązujące do tego cyklu, choć w tym przypadku trudno mówić o lawinie sukcesów.

Gra o tron ma otrzymać grę MMORPG z akcją umiejscowioną w okolicach czwartego-piątego sezonu serialu. Nad projektem czuwa Nexon.

Ostatnia gra wideo na bazie uniwersum została wypuszczona przeszło dekadę temu i była to przygodówka od Telltale Games na serialowej licencji. Ciekawe wieści pojawiły się na Redanian Intelligence - stronie od dłuższego czasu zajmującej się zbieraniem informacji kręcących się nie tylko wokół serialu Wiedźmin, ale i innych produkcji fantasy. W tym przypadku chodzi o grę MMORPG, a odpowiadać za nią ma Nexon - pochodzące z Korei Południowej studio znane przede wszystkim z Warhaven, a w drodze znajduje się looter shooter The First Descendant.

Według rzeczonych źródeł, na pewno w grze pojawi się Północ, potwierdzono na razie Winterfell oraz Mur. Akcja ma oscylować wokół 4. i 5. sezonu serialu, gdy Roose Bolton został już Strażnikiem Północy, z kolei Jon Snow i Sam Tarly są jeszcze na Murze. Nie wyklucza to pojawienia się innych królestw Westeros, jednak dotąd jeszcze się o nich nie zająknięto. Wygląda na to, że należy zapomnieć o oryginalnej obsadzie - zawita zupełnie nowa ekipa aktorów głosowych, która będzie co najwyżej brzmieć podobnie.

Niezatytułowana jeszcze pozycja prawdopodobnie będzie posiadać fabularną kampanię, choć rzecz jasna wszystko rozegra się online. Gracz może wybrać pomiędzy męską a damską wersją postaci, podczas gdy ta druga też będzie w jakiś sposób związana z rozgrywką - czyli trochę jak w Mass Effect: Andromeda. Serwis porównuje też projekt do The Elder Scrolls Online. Bohater/ka ma być typową dla gatunku nową postacią rozwiązującą wokół problemy, premiera zaś wstępnie jest szacowana na okolice 2025, może 2026 roku. Cóż, trzeba przyznać, że na razie nie wygląda to specjalnie imponująco, ale może kolejne informacje dadzą lepszy obraz sytuacji.

Źródło: Redanian Intelligence