Gra o Tron dostępna w całości na HBO Max w rozdzielczości 4K z HDR Dolby Vision oraz dźwiękiem Dolby Atmos

Pod koniec lipca HBO potwierdziło wdrożenie jakości 4K do pierwszych seriali na swojej platformie HBO Max. Jest to związane ze zbliżającą się premierą spin-offu Gry o Tron o nazwie Ród Smoka. Debiut serialu nastąpi dokładnie za trzy tygodnie, jednak HBO podkreśliło, że w bliżej nieokreślonym terminie w sierpniu Gra o Tron doczeka się aktualizacji do jakości 4K. Okazuje się, że długo nie musieliśmy czekać, bowiem serial już w całości możemy obejrzeć w 4K.

Gra o Tron to pierwszy serial HBO, który na platformie HBO Max już teraz obejrzymy w jakości 4K z HDR Dolby Vision. Jakość wizualna w porównaniu do dotychczasowego Full HD jest zauważalnie lepsza.

Bez specjalnych zapowiedzi HBO Max dzisiaj zaktualizowało serial Gra o Tron. Jeszcze rok temu produkcję mogliśmy oglądać w naprawdę kiepskiej jakości obrazu (nawet nie sięgającej Full HD). Dopiero wraz ze startem HBO Max w marcu serial mogliśmy zobaczyć w pełnym 1080p wraz z dźwiękiem Dolby Digital 5.1. Ta wersja już odznaczała się lepszą jakością w stosunku do tego, co otrzymaliśmy w HBO GO, ale dopiero teraz możemy zobaczyć produkcję w naprawdę dobrej jakości. Wprowadzono bowiem obsługę 4K wraz z HDR Dolby Vision (HDR10 w przypadku ekranów nie wspierających DV) oraz dźwiękiem Dolby Atmos z rdzeniem Dolby Digital Plus 7.1 z próbkowaniem 48 kHz.

Największą różnicę na korzyść nowej wersji zobaczymy, gdy siedzimy stosunkowo blisko telewizora 4K. Sam osobiście od razu wyłapałem spory postęp względem dotychczasowej wersji. Lepiej uwypuklone detale w ciemnych (a to się przyda zwłaszcza w wiadomym odcinku S08E03) oraz jasnych partiach obrazu, lepsza kolorystyka oraz zdecydowanie mniej artefaktów kompresji. Obraz jest bardziej bogaty w różnorodne detale. Dźwięk jest mocno wyciszony względem Atmosa jakiego znajdziemy na płytach Blu-ray / Ultra HD Blu-ray, jednak i tak oferuje lepszą jakość względem dotychczasowej wersji. Dobrze pozycjonowane są wszystkie dźwięki pochodzące od smoków - gdy górują nad horyzontem, ich ryk możemy usłyszeć tak jakby faktycznie przelatywały nad nami. To jedna z zalet lepszego pozycjonowania dźwięków w Dolby Atmos i ten aspekt jest dobrze wykorzystywany w obecnej wersji serialu w HBO Max. Liczymy, że do Gry o Tron i Rodu Smoka wkrótce dojdą kolejne seriale w jakości 4K.

