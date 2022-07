HBO Max w końcu wprowadzi jakość 4K z HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos dla seriali. Na początek Gra o Tron i Ród Smoka

HBO Max na rynku istnieje już od kilku lat, ale początkowo był oferowany wyłącznie w USA. Kilka miesięcy temu nastąpiła długo wyczekiwana ekspansja w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zastąpiło usługę HBO GO. W porównaniu ze starą wersją, HBO Max wprowadziło obsługę rozdzielczości 4K z HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Najlepsza jakość była jednak zarezerwowana wyłącznie dla filmów Warner Bros. Wygląda na to, że wkrótce ulegnie to zmianie.

HBO Max w końcu wprowadzi jakość 4K dla swoich oryginalnych seriali. Na początek najwyższa jakość obrazu i dźwięku zostanie wprowadzona do Gry o Tron oraz nadchodzącego spin-offu: Rodu Smoka.

HBO Max dotychczas stroniło od wypuszczania produkcji w jakości 4K z HDR10/Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Jest to zupełne przeciwieństwo Netfliksa czy Disney+, gdzie sporo treści oferowanych jest w najlepszej jakości, również w kontekście seriali. Wygląda na to, że zaoferowanie opcji 4K dla seriali ma być kolejnym krokiem HBO w pozyskiwaniu nowych subskrybentów. W końcu Gra o Tron to nadal szalenie popularny serial, a mimo że wszystkie 8 sezonów wydano w jakości 4K na płytach (i wyglądają absolutnie fantastycznie), to HBO Max nadal oferuje je co najwyżej w Full HD i Dolby Digital 5.1.

Na szczęście to się wkrótce zmieni. Już w sierpniu cały serial będzie oferowany w najwyższej jakości 4K wraz z HDR Dolby Vision (lub HDR10 jeśli nie macie odpowiedniego TV) oraz z dźwiękiem Dolby Atmos (który oferuje nie do porównania lepszą jakość). Drugą pozycją w jakości Ultra HD będzie nadchodzący spin-off głównej serii: Gra o Tron: Ród Smoka (House of the Dragon). Produkcja oryginalna doczekała się kilka dni temu pełnego zwiastuna i trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Ród Smoka zadebiutuje w Polsce w nocy 22 sierpnia i od razu pierwszy odcinek będzie dostępny w jakości 4K.

