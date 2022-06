Disney+ jutro debiutuje w Polsce - omawiamy wszystkie szczegóły dotyczące platformy VOD, cenę, aplikację i zawartość

Już jutro debiutuje kolejna platforma VOD w Polsce - Disney+. Usługa pierwotnie miała premierę w listopadzie 2019 roku, ale tylko na kilku wybranych rynkach, m.in. w USA oraz Holandii. W kolejnych miesiącach Disney+ sukcesywnie się rozrastał, pojawiając się w Australii, krajach Europy Zachodniej czy niektórych azjatyckich rynkach. Na premierę w Europie Środkowo-Wschodniej musieliśmy czekać nieco ponad 2,5 roku. Na chwilę przed debiutem usługi, przypominamy i omawiamy wszystkie najważniejsze aspekty Disney+.

Już jutro w Polsce debiutuje usługa Disney+, która przez wiele osób jest bardzo wyczekiwana. Zbieramy wszystkie dotychczasowe informacje w jeden zbiorczy poradnik, omawiający najważniejsze kwestie tj. wybrane produkcje, interfejs aplikacji oraz jej dostępność, a także ceny abonamentu.

Disney+ to usługa SVOD, która zawiera treści od firm należących lub współpracujących z korporacją The Walt Disney Company. Mowa zatem nie tylko o produkcjach Disneya, ale również Marvela, Star Wars, Pixara oraz National Geographic. Ponadto w Europie (a także w Polsce) dostępna jest dodatkowa zakładka Star, która mieści w sobie treści dla dojrzalszych użytkowników. To właśnie w sekcji Star znajdziemy mnóstwo filmów od 20th Century Studios (dawniej 20th Century Fox) oraz seriali przygotowywanych przez ABC Studios czy Searchlight Pictures (również dawny Fox). W zakładce tej będą się również pojawiać treści oryginalne, przygotowane w USA z myślą o usłudze Hulu, należącej do Disneya. Jako że wszystkie te platformy mają wspólnego właściciela, a Hulu jest niedostępne w Europie, jego miejsce zajmie wspomniana zakładka Star w ramach Disney+.

Z tego względu warto zatem pamiętać, że choć Disney+ może kojarzyć się przede wszystkim w treściami dla młodszych odbiorców, w europejskiej wersji usługi nie brakuje filmów i seriali będących thrillerami, horrorami, filmami czy seriali sensacyjnymi, a także produkcji z gatunku science-fiction. Wiele z tych pozycji, zwłaszcza serialowych, nigdy wcześniej nie było dostępnych w żadnej innej usłudze VOD, co dodatkowo zwiększa wartość Disney+, zwłaszcza dla osób, które lubią wracać także do klasyków. Disney+ w Polsce rusza ponadto ze wszystkimi treściami oryginalnymi, jakie dotychczas debiutowały na innych rynkach. Tym samym już od jutra zdecydowanie będzie co oglądać. Na następnej stronie wymienimy najciekawsze pozycje, jakie są dostępne na Disney+. Z usługi bowiem korzystam już od dnia jej premiery, a więc od 2019 roku. Miałem zatem sporo czasu, by ocenić jej wartość oraz jakość działania.

Już jutro aplikacja Disney+ będzie u nas dostępna zarówno na telewizorach z najpopularniejszymi systemami smart TV, konsolach czy przystawkach box. Dodatkowo aplikacja pojawi się na smartfonach z systemami Android oraz iOS, a sam Disney+ będzie również dostępny poprzez PC (przeglądarki internetowe). Na zgodnych urządzeniach nie brakuje obsługi rozdzielczości 4K wraz z HDR10 oraz Dolby Vision, a także dźwiękiem w formacie Dolby Atmos. Tak jak w innych platformach VOD, Disney+ nie korzysta z rdzenia w postaci Dolby TrueHD, zamiast tego korzysta ze skompresowanego rdzenia w postaci Dolby Digital Plus 7.1.