SkyShowtime z pierwszą zapowiedzią - usługa VOD z treściami od Paramount Pictures oraz Universal Pictures wkrótce trafi do Polski

Jesteśmy już po premierze usługi HBO Max, a za kilka tygodni w Polsce pojawi się długo wyczekiwany Disney+. Rynek SVOD staje się coraz większy, a największemu z dotychczasowych graczy - Netfliksowi - rośnie coraz większa konkurencja, która napiera nie tylko pod względem liczby treści, ale także dużo atrakcyjniejszych cen. Disney+ to nie będzie jednak ostatnia duża premiera w tym roku, bowiem do naszego kraju (i ponad 20 innych w Europie) zbliża się kolejna usługa - SkyShowtime, będąca w rzeczywistości połączonymi usługami Peacock (Comcast, Universal Pictures) oraz Paramount+ (Paramount Pictures, ViacomCBS). Na platformie YouTube przez krótki czas był dostępny trailer nowego SVOD, ale wygląda na to, że został przedwcześnie opublikowany, ponieważ został dość nagle zdjęty z YT, jeszcze zanim skończyłem przygotowywać ów materiał...

Paramount Pictures oraz Universal Pictures powoli rozpoczynają promować serwis SkyShowtime, który pojawi się w ponad 20 europejskich krajach, w tym także w Polsce. Pierwsza zapowiedź wyjawia, że w Polsce VOD będzie również dostępny u pośredników, m.in. Polsat, Orange, Canal+ czy T-Mobile.

Na szczęście zdążyłem obejrzeć zwiastun zanim zniknął z sieci (był dostępny pod tym linkiem), zatem tylko pokrótce omówimy to, co na nim się znalazło. Przede wszystkim trailer potwierdził dostępność łącznie ponad 10 tysięcy godzin materiałów wideo (filmy, seriale, produkcje dla dzieci), które będą dostępne od momentu debiutu nowej usługi SVOD. Znajdziemy tutaj takie klasyki jak trylogia Ojca Chrzestnego, cztery filmy z przygodami Indiany Jonesa, Wilk z Wall Street, kolekcja filmów Jurassic Park oraz Jurrasic World czy kultowy horror Szczęki. To oczywiście tylko kilka głośnych przykładów, bowiem filmów będzie tutaj całe zatrzęsienie. Nie zabraknie także nowości kinowych tj. Top Gun Maverick czy Jurassic World Dominion. Pojawi się również cała masa produkcji oryginalnych - prym wiodą takie pozycje jak serial Halo czy pierwsza część antologii Super Pumped: The Battle for Uber.

SkyShowtime będzie zawierał w sobie treści od następujących podmiotów: NBCUniversal, Sky, ViacomCBS, Universal Pictures, Sky Studios, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures oraz Nickelodeon. Użytkownicy otrzymają zatem szeroki wybór filmów, seriali oraz produkcji przeznaczonych dla młodszych odbiorców. Na usuniętym zwiastunie pojawiły się również logotypy firm, z którymi NBCUniversal oraz ViacomCBS wejdą we współpracę. W przypadku polskich firm, wymieniono m.in. Polsat, UPC, Vectrę, Canal+, Orange oraz T-Mobile. Można zatem się spodziewać, że w powyższych miejscach pojawią się specjalne oferty, w których użytkownicy będą mogli otrzymać dostęp do SkyShowtime. Nagłe usunięcie trailera może sugerować natomiast, że został on przedwcześnie opublikowany. Liczymy, że w najbliższych dniach obie firmy rozpoczną powoli kampanię reklamową, która przybliży nam ofertę SkyShowtime oraz przede wszystkim cenę za nową platformę SVOD.

