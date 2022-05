Disney+ rusza z przedpremierową akcją promocyjną - przez miesiąc czasu roczny abonament kupimy w dużo niższej cenie

Już za 35 dni w Polsce wystartuje nowa usługa VOD - Disney+. Jest to bodaj najbardziej wyczekiwana premiera w naszym kraju. Polacy musieli wykazać się bardzo dużą cierpliwością w oczekiwaniu na Disney+, jako że usługa w pierwszych krajach wystartowała jeszcze w 2019 roku. Od tamtego czasu pojawiło się sporo autorskiej treści tj. seriale Star Wars: The Mandalorian, Star Wars: The Book of Boba Fett, WandaVision, What if..., Loki czy Moon Knight. Lada moment doczekamy się z kolei premiery serialu Star Wars: Obi-Wan Kenobi, który jest chyba najbardziej wyczekiwaną produkcją serialową, należącą do sagi Gwiezdnych Wojen. W oczekiwaniu na polską premierę usługi, polski oddział Disneya rozpoczyna akcję promocyjną, w której roczny abonament kupimy w znacznie niższej cenie.

Polski oddział Disney+ poinformował o rozpoczynającej się dzisiaj akcji promocyjnej, w której roczną subskrypcję będzie można kupić w znacznie niższej cenie 229,99 złotych zamiast standardowych 289,99 złotych.

O co chodzi ze wspomnianą akcją promocyjną? Od dzisiaj możemy rozpocząć proces rejestracji, a decydując się na kupno rocznego abonamentu, możemy skorzystać ze specjalnej zniżki. Wówczas cena za 12 miesięcy subskrypcji wyniesie nas 229,99 złotych zamiast standardowych 289,99 złotych. Warto jednak pamiętać, by móc skorzystać z oferty, rejestracji należy dokonać do 13 czerwca, do północy. Później cena rocznego abonamentu zmieni się na standardową kwotę 289,99 złotych. Płatności musimy dokonać w okresie od 14 do 26 czerwca (nie trzeba zatem płacić już teraz, wystarczy na razie tylko wybrać wspomnianą metodę subskrypcji). W przypadku miesięcznej płatności, cena Disney+ wynosi 28,99 złotych i tutaj nie ma na razie żadnych informacji o specjalnych akcjach promocyjnych.

Disney+ oferuje produkcje autorskie Disneya, Marvela, Lucasfilm (Star Wars), Pixara, National Geographic oraz specjalną zakładkę Star, w której znajdziemy produkcje zarówno od 20th Century Studios (dawniej 20th Century Fox) jak również produkcje oryginalne m.in. od stacji ABC czy produkcji przygotowanych pierwotnie z myślą o amerykańskiej usłudze Hulu. Sporo treści, zarówno filmowych jak również serialowych, dostępnych jest w rozdzielczości 4K z HDR10 lub HDR Dolby Vision oraz nierzadko z dźwiękiem Dolby Atmos (bazującym na Dolby Digital Plus 7.1). Na miesiąc przed premierą Disney+ w Polsce, większość dostępnej treści w usłudze posiada już polską wersję językową. Brakujące lokalizacje z pewnością będą sukcesywnie dodawane aż do momentu premiery Disney+ w naszym kraju.

Źródło: Disney+