The First Descendant - widowiskowy looter shooter oparty na Unreal Engine 5 dostępny przed debiutem

Obecnie nie mamy dostępnych zbyt wielu gier, które oparte są na najnowszym silniku Unreal Engine 5. Wielkimi krokami zbliża się jednak premiera jednej z nich - tytułowego The First Descendant. Będzie to trzecioosobowa strzelanka, w którą zagramy zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w kooperacji z innymi. Tytuł charakteryzuje się bardzo dobrą oprawą graficzną, a już teraz sami możemy się o tym przekonać, ponieważ twórcy otworzyli beta testy produkcji.

The First Descendant to gra z gatunku looter shooter, w której to będziemy mogli spróbować swoich sił w walce z najeźdźcami z kosmosu. Produkcja czeka na swoją premierę, ale już teraz możemy ją przetestować za darmo.

Od razu warto wspomnieć, że beta testy gry potrwają od 19 do 25 września 2023 roku i to praktycznie na wszystkich platformach - PC (Steam), Xbox Series, Xbox One, PS4, a także PS5. Produkcja opowiada o tytułowych Potomkach, którzy muszą uratować kontynent Ingris przed zagładą z rąk najeźdźców z kosmosu. W trybie kooperacji zagramy maksymalnie w cztery osoby. Każda postać będzie posiadać swój unikalny styl walki, a sama fabuła ma być bardzo bogata. Tytuł jest produkcją free-to-play, więc musimy się liczyć z mikropłatnościami. Nie przeszkadzało to jednak niemal 80 tys. osobom rozgrywać grę w jednym momencie. Obecny początek testów można zaliczyć do całkiem udanych.

Same wymagania gry także nie są zbyt wielkie i to pomimo tego, że produkcja została stworzona przy pomocy silnika Unreal Engine 5. Minimalne wymagania obejmują procesory Intel Core i5-3570 i AMD FX-8350 oraz układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti i AMD Radeon RX 570 - próg wejściowy jest więc naprawdę niewielki. Rekomendowane wymagania również nie są przesadzone, albowiem zaliczają się do układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz AMD Radeon RX 5600XT. Twórcy udostępnili także pierwsze 17 minut z gry, więc przed ściągnięciem i przetestowaniem jej na własną rękę, możemy najpierw zobaczyć, jak się prezentuje. Na koniec można dodać, że samo studio Nexon, które jest odpowiedzialne za The First Descendant, ma na swoim koncie już jeden mniejszy hit (przez utworzone studio Mintrocket), jakim jest Dave the Diver. Oczekiwania są więc całkiem spore i możliwe, że będziemy mieli do czynienia z kolejną dobrą produkcją.

