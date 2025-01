Marvel’s Avengers - gra już niebawem całkowicie zniknie ze sprzedaży. Teraz można ją nabyć za grosze

Filmowe Uniwersum Marvela (MCU) znalazło już ogromną liczbę oddanych fanów na całym świecie. Opowieści o grupie superbohaterów, czy też historie każdego z osobna, stały się z czasem dosłownie kultowe i do dziś cieszą się wielką popularnością. Kwestią czasu było więc stworzenie gry, w której każda osoba mogłaby się wcielić w jednego z bohaterów obdarzonych nadludzkimi mocami. Nie wszystko poszło jednak tak, jak początkowo zakładano.

Po długich zawirowaniach historia gry Marvel's Avengers nie doczekała się szczęśliwego zakończenia. Gra już niebawem zostanie usunięta ze sprzedaży, natomiast teraz możemy ją nabyć sporo taniej.

Pierwotny pomysł na stworzenie gry o grupie superbohaterów zwanych Avengers był naprawdę dobry, a sama informacja o produkcji odbiła się szerokim echem wśród fanów. Oczekiwania były dość spore, a za ich spełnienie miały odpowiadać studia Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal. Oba z nich miały już na koncie kilka udanych produkcji (seria Tomb Raider, czy też Deus Ex), co tylko wzbudzało jeszcze większe nadzieje. Po ogłoszeniu tytułu na targach E3 w 2019 roku dowiedzieliśmy się, że będzie to gra akcji, którą rozegramy w trybie dla pojedynczego gracza oraz ze znajomymi poprzez sieć (multiplayer). Gra ostatecznie ukazała się pod koniec 2020 roku i od początku zebrała sporo dobrych opinii. W bardzo szybkim czasie sytuacja zmieniła się wręcz diametralnie. Co poszło nie tak?

Marvel's Avengers: Definitive Edition is up to 90% off on Steam until Sep. 27.



This is your LAST CHANCE to assemble Earth's Mightiest Heroes before the game leaves storefronts on Sept. 30.



BUY NOW: https://t.co/GcieBZbuuS pic.twitter.com/J2XtOsIUw2 — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 16, 2023

Okazało się, że w grze znajdziemy mnóstwo mikropłatności, które z czasem zostały usunięte. Na dodatek gracze narzekali na dużą powtarzalność misji oraz słabą fabułę. Produkcja cierpiała na tak wiele dolegliwości, że zaledwie miesiąc po jej premierze ciężko było znaleźć gracza, z którym można by dzielić swoją rozgrywkę. Obecna średnia ocen ze wszystkich platform z serwisu Metacritic wynosi 67 w przypadku opinii krytyków oraz 4,9, jeśli weźmiemy pod uwagę oceny użytkowników. W związku z obecną sytuacją postanowiono, że grę zakupimy jedynie do 30 września 2023 roku, po czym zniknie ona całkowicie i nie będzie dostępna do kupienia. Z kolei niemal do końca września Marvel's Avengers jest dostępny do kupienia z nawet 90% zniżką na wielu platformach. Warto wspomnieć, że serwery nie zostaną wyłączone po 30 września, więc nadal będziemy mogli korzystać z funkcji sieciowych. Obecne ceny wyglądają następująco:

Źródło: X @PlayAvengers