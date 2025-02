HMD Pulse+ i Pulse Pro - premiera łatwo naprawialnych smartfonów z procesorem Unisoc T606

Zgodnie z przewidywaniami, doczekaliśmy się premiery nowych smartfonów z logo HMD. Firma przedstawiła właśnie linię urządzeń Pulse, która składa się z trzech modeli: podstawowego Pulse, Pulse+ oraz Pulse Pro. Urządzenia zasilane są przez procesor Unisoc T606 i wyróżniają się głównie ciekawą stylistyką, a także możliwością łatwej naprawy przy użyciu specjalnego zestawu przygotowanego we współpracy z firmą iFixit.

HMD Pulse+ będzie dostępny do kupienia w wybranych sieciach handlowych w Polsce w maju, a HMD Pulse Pro trafi na sklepowe półki nieco później. Ceny niestety nie są jeszcze znane.

Warto od razu zaznaczyć, że na nasz rynek trafią wyłącznie dwa modele: Pulse+ i Pulse Pro. Na nich właśnie się skupimy. Wbrew pozorom różnice między urządzeniami są łatwo dostrzegalne. Co ciekawe, model z plusem cechuje się symetryczną ramką wokół ekranu, a teoretycznie lepszy wariant Pro ma już nieznaczny podbródek. Oba smartfony bazują na tym samym układzie SoC, posiadają m.in. slot na kartę microSD, baterię 5000 mAh czy złącze mini-jack. Istotną informacją jest to, że użytkownicy mogą liczyć na dwie duże aktualizacje systemu Android i do trzech lat wsparcia w zakresie bezpieczeństwa.

HMD Pulse+ HMD Pulse Pro SoC Unisoc T606

Mali-G57 MP1 RAM 4 GB 6 / 8 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB 128 / 256 GB Ekran 6,65-cala, IPS 90 Hz, 20:9

1612 x 720 px Aparat główny 50 MP + nieokreślony 50 MP + 2 MP Przednia kamerka 8 MP 50 MP Obsługa kart microSD tak, do 256 GB Bateria i ładowanie 5000 mAh, 10 W 5000 mAh, 20 W Wymiary i waga 163,19 x 75,02 x 8,45 mm

187 g 163,19 x 75,02 x 8,55

196 g Kolory pomarańczowy, granatowy czarny, fioletowy, zielony System Android 14 (2 duże aktualizacje, 3 lata wsparcia) Wodoodporność IP52 Inne mini-jack 3,5 mm, DualSIM, BT 5.0, 4G, USB-C 2.0, NFC, czytnik lini papilarnych

Jak mówi Lars Silberbauer, dyrektor ds. Marketingu: "Trzymamy rękę na pulsie, rozpoznajemy potrzeby konsumentów i przewidujemy trendy rynkowe; naprawa jest fundamentem nowego rozdziału w branży smartfonów. Zapomnij o zwyczajności, to nowa era wyrafinowanych smartfonów". Z okazji premiery smartfonów wypowiedział się również Kyle Wiens, dyrektor generalny iFixit: "Ciągłe zaangażowanie HMD w projektowanie telefonów z możliwością naprawy udowadnia, że HMD zachęca do zmiany pewnych nawyków. Chętnie będziemy współpracować, aby naprawialne telefony stały się normą, a nie wyjątkiem". Na ten moment ceny smartfonów nie są znane. Poinformowano jedynie, że HMD Pulse+ będzie dostępny do kupienia w wybranych sieciach handlowych w Polsce w maju, a HMD Pulse Pro trafi na sklepowe półki nieco później.

HMD Pulse+

HMD Pulse Pro

Źródło: HMD