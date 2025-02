HMD Pulse - ten smartfon może pokazać, że pożegnanie z Nokią było słuszne. Wiemy coraz więcej o urządzeniu

Jak wiadomo już od jakiegoś czasu, nie ujrzymy więcej nowych smartfonów od Nokii. Firma HMD Global zdecydowała, że będzie wydawać mobilne urządzenia z własnym brandingiem. Choć nie odbyła się jeszcze premiera nowych modeli, to jednak raczej wiemy już czego można się spodziewać. Serwis MySmartPrice opublikował właśnie wysokiej jakości rendery modelu Pulse (przygotowane we współpracy z @OnLeaks). Całość zaskakuje tylko pod jednym względem.

Nie ma co owijać w bawełnę - HMD Pulse prezentuje się jak większość dzisiejszych smartfonów z niższej półki. Mamy tutaj dosyć prostą konstrukcję z nudną wysepką na podwójny aparat (podobne wysepki stosowała niedawno np. Motorola) czy płaską ramką. Uwagę zwraca jednak przedni panel, a konkretniej smukłe, symetryczne ramki dookoła wyświetlacza. O ile tylko rendery te są całkowicie precyzyjne, to będziemy mieli do czynienia z nie lada ewenementem, zwłaszcza że mowa tutaj podobno o 6,56-calowym ekranie LCD IPS o rozdzielczości HD+. Urządzenie ma być dostępne w niebieskiej, różowej lub czarnej wersji kolorystycznej.

Nie jest jeszcze znana specyfikacja HMD Pulse, aczkolwiek mówi się, że całość zasilana będzie przez chip Unisoc T606 (lub inny 8-rdzeniowy SoC z niższej półki) współpracujący z 4 lub 8 GB pamięci. Krążą także pogłoski o głównym aparacie 13 MP, baterii 5000 mAh oraz systemie Android 14. Z ostatniego harmonogramu ujawnionego przez producenta wynika, że omawiany smartfon zadebiutuje dopiero w lipcu tego roku. Obok podstawowego Pulse'a spodziewamy się także wyżej pozycjonowanych modeli Pulse+ i Pulse Pro, a także modeli Legend, Legend+ i Legend Pro. Na więcej informacji o tych smartfonach musimy jednak jeszcze poczekać.

Źródło: GSMarena, MySmartPrice, @OnLeaks